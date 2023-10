Risiko Napoli, il nuovo gioco imperdibile per tutti i tifosi: costi e dettagli

Risiko Napoli: il nuovo gioco da tavola, sempre in voga nonostante il passare del tempo, è un vero e proprio gadget da poter collezionare e acquistare: il prodotto in questione è un grande classico famosissimo e sta andando già a ruba.

Volete passare del tempo con i vostri amici, magari tifosissimi del Napoli, e non sai come fare? Una delle ultime ‘sorprese’ ha lasciato sicuramente contenti i supporter partenopei e non solo, che amano munirsi di gadget e di accessori dedicati alla propria squadra del cuore ma anche all’intera città. Un successo commerciale è stato sicuramente il Monopoly proprio dedicato alla società azzurra e all’intera città, ancora disponibile su Amazon al prezzo di circa 37 euro.

Senz’altro cerca di emulare questa popolarità anche il Risiko Napoli, il famosissimo gioco da tavola tra i più ambiti dai tifosi della squadra partenopea, che grazie ad esso potranno divertirsi con un gioco che difficilmente passerà di moda. Di seguito, tutti i dettagli e il costo di un gadget che tutti gli amanti della città di Napoli non possono perdersi.

Risiko Napoli: il gioco da tavola sta andando a ruba

Cosa c’è da sapere sul nuovo Risiko Napoli, gioco da tavola che sta spopolando tra tutti i tifosi azzurri e non solo? L’edizione del famoso gioco famosissimo fin dagli anni 60 è stato infatti messo in vendita in una versione dedicata interamente alla città di Partenope. Grazie ad essa, potrete mettere in atto tutte le vostre più bizzarre strategie in un’ambientazione unica come quella di Napoli.

Questa versione (per 3 o al massimo 4 giocatori per sfida) include carte che raffigurano i singoli quartieri cittadini. “Queste tessere sono ispirate alla storica rivalità tra i quartieri di questa famosa città italiana”, si legge nella scheda tecnica di Risiko Napoli. Sul tabellone, il campo di battaglia è proprio l’inconfondibile mappa della città di Napoli e del suo meraviglioso golfo. Disponibile una doppia ‘modalità’ di gioco, che permetteranno di rendere il gioco ancor più avvincente. Nella prima, vince il giocatore che riesce a sconfiggere tutti gli avversari; nella seconda, potrete utilizzare la regola Time Attack.

Ma quanto costa questo gioco che fa sicuramente gola a tutti in vista anche delle festività Natalizie? Il prezzo ufficiale è di 39,99 euro, ma c’è una grande notizia per chiunque intende comprare Risiko Napoli: su Amazon, il prodotto è infatti disponibile a 37,78 euro, ma spesso la piattaforma di shopping online riserva sconti ancor più imperdibili. Il consiglio, dunque, è di monitorare costantemente il prezzo e le disponibilità per cogliere al volo un’opportunità davvero affascinanti.