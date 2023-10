Nuovo allenatore Napoli, uno dei candidati rifiuta due squadre: aspetta gli azzurri?

Nuova ipotesi per sostituire Garcia in caso di esonero, con uno dei tecnici affiancati al Napoli protagonista in queste ore.

I recenti risultati del Napoli hanno messo in discussione il futuro di Garcia come allenatore dei partenopei. Il francese, infatti, non convince più, con la sconfitta maturata al Maradona contro la Fiorentina che ha ulteriormente ampliato i dubbi sull’ex allenatore della Roma. Un avvio in campionato non convincente, uno spogliatoio che ha mandato segnali forti come Kvaratskhelia, Osimhen e non ultima la reazione di Politano al cambio nell’ultimo match e tanta tanta delusione ha quindi contraddistinto le ultime settimane in casa Napoli, dove anche Aurelio De Laurentiis avrebbe sviluppato una forte rabbia nei confronti di Garcia.

Al momento, l’esonero non è però un’ipotesi da considerare nel concreto, dato che ADL vorrebbe rinnovare la propria fiducia al mister almeno per le prime giornate di rientro dalla sosta, ma lo stesso patron azzurro ha cominciato a gettare l’occhio su qualche profilo. Vari i candidati per sostituire il francese, tra cui spicca anche il nome di Marcelo Galardo. L’ex River, cui nome era già apparso al fianco dei partenopei quest’estate, si è quindi reso protagonista quest’oggi di un paio di eventi significativi.

Gallardo rifiuta Siviglia e Racing, attende solo una big

Un possibile sostituto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli potrebbe essere Marcelo Gallardo. L’ex allenatore del River Plate è stato infatti più volte nominato in ottica azzurra negli ultimi mesi, condividendo spesso le prime pagine di giornale con Conte e Tudor. Il tecnico argentino ha infatti vinto due volte la coppa Libertadores con i Los Millonarios nei 9 anni di permanenza nel club, arrivando in totale 14 titoli e diventando così l’allenatore più vincente della storia del River. Un profilo niente male, che proprio a causa di questa sua natura vincente potrebbe aver stregato De Laurentiis.

Lo stesso Gallardo ha quindi attirato copiosamente l’attenzione dei tifosi del Napoli nella giornata odierna, rendendosi protagonista di due particolari eventi. L’allenatore, nelle ultime ore, ha infatti rifiutato la corte di due club come Racing e Siviglia, motivando il tutto con la propria voglia di tentare la carriera in una big del calcio mondiale. Ecco dunque che il nome di Gallardo potrebbe diventare una pista concreta per il Napoli in caso di esonero di Garcia, con l’argentino che tramite questo gesto potrebbe aver aperto ad un approdo in azzurro. Tutto ciò è però da prendere con le pinze, dato che non sono noti eventuali contatti fra Gallardo ed altri top club del continente.