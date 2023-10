Mercato Napoli, cambia il futuro dell’azzurro: capovolgimento improvviso

Uno dei pilastri del Napoli rischia di dire addio ai partenopei nei prossimi mesi: sembrava tutto fatto per la sua permanenza, ma ora lo scenario potrebbe essere ben diverso.

Lasciato alle spalle il match contro la Fiorentina, il Napoli approfitta di questa seconda sosta stagione per i match delle varie Nazionali per fare il punto della situazione. Attenzione sarà riservato, ovviamente, a quelle che sono le strategie per il futuro, in particolare per gennaio. La finestra di mercato di riparazione, storicamente, non è mai teatro di grandissimi colpi, ma considerando quella che è la situazione contrattuale di calciatori anche importanti, non sono escluse novità.

Dopo il caso Osimhen, il Napoli farà di tutto per riaprire i contatti con l’entourage del nigeriano, vista che la stretta di mano virtuale di questa estate, nel ritiro di Castel Di Sangro, non è stata ancora concretizzata. Ma, data la scadenza contrattuale a breve, la situazione relativa a Piotr Zielinski forse assume un’urgenza ancor più impellente. Il polacco in estate ha rifiutato le milionarie sirene dall’Arabia Saudita e la prospettiva di un accordo per il prolungamento sembrava molto ottimistica. C’è, però, comunque un rinnovo da limare, con il club azzurro che spinge per una soluzione al ribasso.

Zielinski: dilemma rinnovo, la situazione

Che futuro per Piotr Zielinski? Il centrocampista polacco è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione per la squadra di Rudi Garcia, che ha leggermente cambiato l’interpretazione del ruolo in campo del numero 20 rispetto al recente passato.

Il polacco è uno dei calciatori più importanti dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche per lo spogliatoio. Un fattore di non poco conto anche in ottica rinnovo: sicuramente il club azzurro non vuole farsi sfuggire a parametro zero uno dei suoi gioielli, ma è chiaro che trattare un rinnovo al ribasso non è mai semplice. Nel caso in cui tra le parti non dovesse esserci la fumata bianca sperata, il polacco sarà libero di firmare un pre accordo, a titolo gratuito, con un’altra squadra. Tra di esse, c’è da scommettere sul fatto che la Lazio è pronta a ritornare sulle sue tracce, dopo il lungo corteggiamento andato in scena nella scorsa estate. L’ex Napoli, Maurizio Sarri, che lo ha voluto con sé all’ombra del Vesuvio nel 2016, ha spinto per il suo pupillo per il sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, ma il calciatore dà, da sempre, priorità al club azzurro e al rinnovo. Disponibilità che, per ovvi motivi, non può essere eterna.