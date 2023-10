De Laurentiis ha deciso, la notizia spiazza tutti: esonerato l’allenatore

Il presidente De Laurentiis, dopo le recenti brutte prestazione della squadre, ha deciso di esonerare il tecnico.

Inizio settimana rocambolesco per la famiglia De Laurentiis.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, esce con le ossa rotte dalla partita dello stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina, altro risultato deludente di un inizio di stagione non convincente da parte del tecnico Garcia.

I problemi però, ci sono anche per Luigi e il suo Bari. I pugliesi sono dodicesimi in classifica in Serie B, con 10 unti conquistati in nove gare, frutto di una vittoria sette pareggi e una sconfitta.

Dopo l’ennesimo risultato non convincente nell’ultima uscita contro la Reggiana, il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis, ha deciso di sollevare dal suo incarico il tecnico Mignani.

Mignani esonerato, il Bari ora deve ripartire

Il Bari del presidente De Laurentiis ha deciso di esonerare l’allenatore Mignani dopo le recenti brutte prestazioni collezionate nei primi 2 mesi del nuovo campionato di serie B. I pugliesi si trovano a 10 punti dalla capolista Parma ed otto punti dalla zona calda dei playoff. Pochissimo per un club che lo scorso anno ha lottato fino alla fine per approdare in Serie A, perdendo solo la finale dei playoff contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Il tecnico ligure, ormai ex Bari, era sulla panchina pugliese dal 2021. Prima di approdare al club dei De Laurentiis, ha avuto esperienze in serie C con Siena e Modena, per poi passare al Bari riuscendo al primo anno a centrare la promozione in B.

Nella scorsa stagione, con il ritorno nella serie cadetta del Bari, i biancorossi sono riusciti a tenere testa alle corazzate Frosinone e Genoa fino alla fine, arrendendosi poi alla terza posizione e quindi dicendo addio alla promozione diretta.

Nei Playoff raggiungono la finale. Nel doppio confronto con il Cagliari, allenato da Claudio Ranieri, non hanno la meglio per un gol subito al 94′, perdendo così la possibilità di arrivare in Serie A.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bari ha trovato anche il sostituto. Sarà Pasquale Marino il nuovo allenatore dei pugliesi. L’ex allenatore, tra le altre di Catania e Udinese, ritorna ad allenare dopo 2 anni di stop.

La notizia dell’esonero del tecnico del Bari, arriva in un momento non felicissimo anche per l’altra squadra della famiglia De Laurentiis, il Napoli.

Dopo la sconfitta nell’ultimo match di Serie A contro la Fiorentina, anche la panchina del tecnico partenopeo Rudi Garcia è in bilico.

Gli azzurri ora si ritrovano a 7 punti dal primo posto, senza una chiara idea di gioco e i giocatori scontenti dalla gestione dello spogliatoio da parte del tecnico.