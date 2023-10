Campionato fermo per la sosta: decisione a sorpresa di Garcia

Clima pesante in casa Napoli dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina di Italiano, adesso la sosta in attesa di ripartire.

La sconfitta per 1-3 contro la Fiorentina ha generato il malcontento dei tifosi napoletani e non solo. Un risultato che pesa al club partenopeo, soprattutto nel momento in cui non ci si aspettava assolutamente di ottenere un esito così prima della sosta del campionato. Fa male, soprattutto a livello mentale e di conseguenza, ciò va ad influenzare l’andamento dei giocatori.

Quando riprenderanno gli allenamenti del Napoli?

Una sconfitta del genere forse fa più male, soprattutto dopo le vittorie ottenute contro Udinese e Lecce. Un risultato causato sia dalla confusione totale generata dai cambi proposti da Garcia, ma anche dai vari errori tecnici da parte dei giocatori. Ora però il Napoli deve ripartire subito da dopo la sosta, se vuole puntare in alto.

Il Napoli deve ripartire in primis dagli allenamenti, la ripresa è fissata per mercoledì prossimo. Nel frattempo, il tecnico francese Rudi Garcia è volato in Francia per qualche giorno. Gli azzurri devono quindi puntare sui prossimi match e prepararli al meglio. Prima del nuovo stop il Napoli giocherà in Serie A contro il Verona, Milan, Salernitana ed Empoli, mentre in Champions League i due match contro l’Union Berlino.