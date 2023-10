Raspadori al posto di Anguissa, cosa cambia? Sentite Zielinski

Intervistato da Dazn dopo il primo tempo, ecco le parole di Piotr Zielinski

Uscito alla mezz’ora per infortunio, Rudi Garcia ha dovuto reinventare il centrocampo per l’infortunio di Zambo Anguissa. Il francese ha inserito Raspadori come mezzala al posto del camerunese. Alla fine del primo tempo è stato intervistato da Dazn.

Su come si è diviso i compiti con Raspadori

In fase offensiva deve rendere più Raspadori, io devo fare attenzione più alla fase difensiva.

Sulla partita e su cosa si aspetta dal secondo tempo