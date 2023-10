Nuova maglia Napoli, offerta speciale: kit completo a soli 54 euro!

La nuova maglia del Napoli sta andando a ruba, la divisa per Halloween fa impazzire i tifosi: c’è un’offerta speciale a soli 54 euro!

Oggi è il giorno di Napoli-Fiorentina: questa sera, alle ore 20:45, il match del Maradona chiuderà l’ottava giornata di Serie A. Infatti, in questo turno non ci sarà nessuna gara in programma di lunedì, visto che i giocatori dovranno partire per raggiungere le proprie Nazionali in vista degli impegni di metà ottobre.

Nel match contro la Fiorentina potrebbe esserci una novità inedita: il Napoli dovrebbe scendere in campo con la maglia special edition “Halloween Game”. Sarà il terzo anno consecutivo che la squadra partenopea giocherà le partite in casa del mese di ottobre con una divisa particolare.

Una scelta societaria che ha voluto puntare su questa linea di marketing, mettendo sul mercato molte maglie nel corso della stagione, di cui diverse legate alle festività (come Halloween e la famosa maglia con la renna dello scorso Natale). La maglia di quest’anno ha voluto anche rimarcare il legame tra squadra e città: sulla divisa – di colore nero con inserti azzurri – sono presenti dei teschi, ovvero le famose “capuzzelle” del Cimitero delle Fontanelle, antico cimitero diventato simbolo di Napoli e preso di mira da turisti che arrivano da tutte le parti del mondo.

Maglia Napoli versione Halloween, prezzo speciale su eBay

La nuova divisa è piaciuta tanto ai tifosi, che hanno apprezzato l’ispirazione a uno dei simboli della città. La maglia è andata infatti a ruba sul web store online del Napoli e su eBay, nonostante il costo di 150€ non sia proprio modico. Il prezzo di 150€ è per la maglia senza nessuna stampa, mentre si alza a 170€ se sulle spalle si vuole indossare il cognome di uno degli azzurri campione d’Italia. Il pantaloncino invece è in vendita a 60€.

Aprendo eBay e andando nella pagina dedicata alla SSC Napoli, si può notare però un’offerta speciale: il kit completo (maglia più pantaloncino) al prezzo stracciato di soli 54 euro (più il costo di 7,90€ di spedizione). Si tratta ovviamente delle taglie junior, quelle valide per i bambini dai 4 ai 14 anni di età. Un’offerta davvero ottima per tutti coloro che vogliano fare un bellissimo regalo per i propri figli, nipoti o fratelli e sorelle più piccole.

Il Napoli non indosserà questa maglia solo nella gara di oggi contro la Fiorentina, ma con ogni probabilità anche nel big match contro il Milan in programma il 29 ottobre, a due giorni dalla festività di Halloween.