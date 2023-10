Napoli-Fiorentina, solo due settori soldout: biglietti disponibili

Questa sera ore 20.45 palla al centro del campo per il fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A

Napoli-Fiorentina, match fondamentale per dormire sonni tranquilli in vista della sosta Nazionali e per il prosieguo della stagione degli azzurri, andrà in scena questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Anche questa sera, sulla scia delle precedenti gare interne, non dovrebbe mancare l’appoggio dei tifosi azzurri, che riempiranno quasi totalmente lo stadio.

Napoli-Fiorentina, biglietti ancora disponibili: tutti i dettagli

Infatti, osservando il portale riservato alle vendite dei tagliandi su TicketOne, solo due settori hanno raggiunto la totalità di occupazione dei posti. Per il resto c’è speranza di acquistare un biglietto last minute.

Infatti, le due curve superiori risultano tutte esaurite, mentre ci sono gli ultimi biglietti a disposizione per i settori inferiori e per i distinti superiori. Disponibilità media o bassa per coloro che vogliono invece godersi la partita in tribuna.