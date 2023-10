Milan, Pioli tiene alta la guardia: lo ha detto sul Napoli

Il Milan ha vinto contro il Genoa. Pioli, durante il post partita, ha analizzato la sfida e ha detto la sua sui prossimi impegni della squadra

Al termine di una gara pazza, culminata con l’espulsione dei due portieri delle rispettive squadre e il conseguente intervento decisivo, nelle insoliti vesti di portiere, di Giroud, il Milan ha portato a casa tre punti da Marassi. A decidere la gara il gol di Pulisic, al centro della discussione a causa di un sospetto fallo di mano, anche in questo caso non sono mancate le polemiche al VAR.

Milan in testa alla classifica, Pioli avvisa il Napoli: le dichiarazioni

Con la vittoria sul Genoa il Milan si è portato in testa alla classifica a più due dall’Inter, che invece è caduta in casa contro un organizzato Bologna dell’ex Thiago Motta.

Per il Milan saranno fondamentali le prossime due gare di campionato, contro Juventus e Napoli. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Stefano Pioli ha tenuto alta la guardia in vista dei due fondamentali match: “Adesso c’è la sosta, serve riposo per molti. Sarà tosta con Napoli e Juve“.