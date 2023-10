Italiano sfida il Napoli: “Abbiamo un’arma a sorpresa”

Tra poche ore Napoli e Fiorentina scenderanno in campo per la sfida più attesta di questa domenica di campionato.

Tempo di Napoli-Fiorentina, la sfida andrà in scena tra poche ore in uno Stadio Diego Armando Maradona gremito come nelle grandi occasioni.

Una sfida interessante, tra due compagini propositive ed appaiate al quarto posto con 14 punti, insomma, gli ingredienti per una partita che si prospetta molto interessante ci sono tutti.

Italiano avvisa il Napoli: “Gli daremo filo da torcere”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina cercato a lungo dal Napoli la scorsa estate, ha rilasciato una lunga intervista ai canali del club analizando la gara che andrà in scena a Fuorigrotta.

“Veniamo da risultati positivi, anche la gara di giovedì ci lascia qualcosa di positivo. Difficoltà? Le uniche difficoltà sono relative alla forza del nostro avversario che conosciamo e rispettiamo. Il Napoli è forte da tanti anni, sempre tra le prime 4 con giocatori e allenatori di livello mondiale, sappiamo che dovremo sudare per ottenere punti, ma gli daremo filo da torcere”.

L’ex allenatore dello Spezia, ha poi proseguito commentando in pari ottenuto in rimonta nella serata di Conference League:

“Pensavamo che la gara sarebbe andata in modo diverso, ma alla fine siamo stati bravi a recuperare con l’atteggiamento giusto e i subentrati uscendo dal Franchi fra gli applausi. Spero che questo clima continui”.

Sui cambi, la vera arma a sorpresa della Fiorentina che nell’ultimo periodo si stanno rivelando decisivi, Italiano ha infine chiosato: