Il regolamento parla chiaro: un top può saltare Napoli-Milan

Episodio cruciale, lo dice il regolamento: un top player può saltare Napoli-Milan, la sfida che potrebbe cambiare le sorti del campionato

Il Milan ha conquistato la vetta della classifica contro il Genoa, nell’ultima giornata prima della sosta riservata agli impegni per le Nazionali. I rossoneri si sono portati in testa con due punti di vantaggio sull’Inter. Si è trattato di una partita piena di colpi di scena, specialmente sul finale della gara. Infatti, l’incontro è stato deciso dalla rete di Pulisic, che è ancora al centro della discussione a causa del possibile controllo con il braccio dell’esterno ex Dortmund.

Episodio chiave della partita è stata l’espulsione di Maignan, che è intervenuto duramente su Ekuban, al limite dell’area di rigore. A prendere il posto del francese è stato il suo connazionale Giroud, che ha deciso la gara con un uscita da portiere vero. Al termine del match si sono susseguite le polemiche riguardo l’espulsione di Maignan e ci si è interrogati sul numero di giornate che il portiere dovrà scontare. Poiché, data la durezza dello scontro potrebbe andare incontro a più di una giornata di squalifica e non saltare solo la prossima sfida di campionato contro la Juventus, dato che si andrebbe incontro ad una condotta violenta. A chiarire la situazione è intervenuto il regolamento.

Maignan salta il Napoli? Cosa dice il regolamento

“Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, questo è quanto riportato dal regolamento ufficiale sul sito della Federazione calcistica italiana.

Dunque, non ci resta che aspettare il verdetto del Giudice Sportivo, lunedì 9 ottobre, che dovrà decidere se il portiere rossonero è colpevole di condotta violenta, e dunque dovrà scontare più di una giornata e dovrà saltare Napoli e Juventus dopo la sosta, oppure si tratta di una semplice espulsione diretta.

Si tratta di una notizia cruciale per il prosieguo del campionato, in quanto il Milan potrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti e carismatici in due match così importanti. Il reparto difensivo, nel caso in cui Maignan non dovesse essere presente tra i pali, ne risentirebbe, e non poco.