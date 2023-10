Fiorentina, Italiano ha la “bestia nera” del Napoli: il dato

Al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Fiorentina, sfida d’alta classifica.

Due ore, minuto in più minuto meno e andrà in scena la sfida tra Napoli e Fiorentina, match d’alta classifica tra due compagini appaiate al quarto posto con gli stessi punti, quattordici.

Italiano, hai a disposizione una bestia nera

Il team di Vincenzo Italiano, tecnico ex Spezia a lungo cercato da Aurelio De Laurentiis la scorsa estate, è un avversario propositivo che ha le sue doti migliori nel possesso palla e nella fase offensiva.

Goal che arrivano dal tridente e non solo, il lavoro d’appoggio e inserimento dei centrocampisti per l’allenatore dei viola è fondamentale, soprattutto quello di Bonaventura.

Bonaventura, ex Milan e Atalanta è una delle bestie nere del Napoli: sono ben 5 i goal realizzati da “Jack” contro i partenopei, il team a cui ha segnato di più al pari di Bologna e Inter.

Un dato che non lascia dormire sogni tranquilli ai tifosi azzurri, che però possono “consolarsi” con le zero realizzazioni di Bonaventura da quando si è accasato in Toscana, nella speranza che prosegua sulla stessa lunghezza d’onda.