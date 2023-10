Napoli-Fiorentina, c’è un dato che preoccupa Garcia: “Mai successo prima d’ora”

Napoli e Fiorentina si apprestano a sfidarsi nella giornata di domani, un appuntamento che dirà molto sul futuro dei due team.

Uno snodo fondamentale per il terzo posto, con uno sguardo maggiore verso i piani alti, rappresenterà questo Napoli-Fiorentina, gara che andrà in scena domani al Diego Armando Maradona.

Due squadre propositive ed entrambe appaiate al quarto posto a 14 punti, insomma, gli ingredienti per una sfida divertente ci sono tutti.

Il Corriere su Garcia: “Non è mai successo”

Dopo i segnali di ripresa registrati contro Udinese e Lecce, il Napoli di Rudi Garcia vuole ottenere il terzo successo di fila, superando un esame più ostico, almeno per i valori in campo, rispetto agli altri due.

In tal senso, il Corriere dello Sport, si è espresso mettendo sotto i riflettori un dato che ad oggi sicuramente non renderà tranquilli i tifosi partenopei.

Il quotidiano, ha infatti sottolineato come il Napoli dall’avvento dell’ex Al-Nassr non abbia mai ottenuto 3 successi di fila in campionato, fermandosi unicamente a due.

Insomma, un piccolo tabù da inizio stagione che Osimhen e compagni vorranno sicuramente sfatare ad ogni costo.