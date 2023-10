Napoli-Fiorentina, c’è l’annuncio del club sul Maradona: tifosi avvisati

Il comunicato del club riguardo lo Stadio Diego Armando Maradona per tutti i possessori di biglietto valido per Napoli-Fiorentina

Domenica sera andrà in scena, allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20.45, la sfida tra Napoli e Fiorentina, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un match importante per avere un quadro chiaro sulle reali possibilità di competere per la vittoria della squadra di Rudi Garcia.

Sulla scia delle scorse giornate, anche stavolta è atteso il pienone al Maradona. Al momento restano disponibili su TicketOne un numero ridotto di biglietti nei Distinti superiori e nelle Tribune, per il resto dovrebbe essere tutto esaurito. In vista dell’afflusso importante di persone previste allo stadio il Napoli ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, che vi saranno alcune variazioni nelle modalità d’ingresso allo stadio.

Napoli-Fiorentina, l’invito del club per i tifosi azzurri allo Stadio

“In occasione della gara di Campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 20:45, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso”, cita il comunicato del Napoli.

Inoltre è stato comunicato anche l’orario di apertura dei tornelli: si potrà cominciare ad entrare all’interno dell’impianto di Fuorigrotta dalle 18.00.

Il Napoli continua la sua campagna contro la contraffazione dei tagliandi. “Si raccomanda di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali di vendita ufficiali. La SSC Napoli declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi contraffatti”, si legge sul comunicato.

Per far fronte al fenomeno, il Napoli aumenterà i controlli all’entrata, come accaduto anche contro il Real Madrid. “Al fine di arginare il fenomeno della contraffazione dei biglietti, peraltro, la SSC Napoli comunica che, in vista delle prossime gare, verranno intensificati i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso dello stadio“, questo l’avviso del club.

“Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso. Qualora quest’ultimo fosse caricato digitalmente sulla propria Fidelity Card, bisognerà presentare anche il segnaposto”, il chiarimento finale della società per evitare disguidi all’ingresso.