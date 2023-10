“Mi voleva il Napoli”, dalla Fiorentina arriva la conferma: sfumato l’acquisto

Il giocatore della Fiorentina conferma l’interesse del Napoli: prima di accettare i viola, c’era stato un contatto con i partenopei.

Domenica sera si sfideranno, in un Diego Armando Maradona quasi del tutto pieno, due compagini che stanno lentamente risalendo la china della classifica, dopo un inizio un po’ altalenante. Napoli e Fiorentina sono pronte dare spettacolo in campo. Da una parte il calcio propositivo di Vincenzo Italiano, vicino a sedere sulla panchina del Napoli questa estate. Dall’altra parte il calcio di controllo di Rudi Garcia, che ha trovato finalmente la giusta soluzione con suoi uomini nelle ultime tre uscite.

Ad alimentare il prepartita dell’ottava giornata di Serie A, ci sono le parole del neo acquisto fiorentino, che ha confermato l’interesse in estate da parte del Napoli.

L’attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo, in vista del match di domenica contro il Napoli, si è raccontato a TuttoMercatoWEB, parlando del suo trasferimento alla viola e delle squadre di Serie A interessate a lui:

Sì, c’erano altre squadre di Serie A – tra cui il Napoli – ma volevo venire solo qua. Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande stagione, la scorsa, con due finali. Peccato non averne vinta almeno una, però anche quest’anno abbiamo un’altra occasione. Siamo di nuovo in Europa e in Coppa Italia possiamo provare a ripeterci. Io voglio dare una mano a questa squadra.

Bomba quindi di mercato questa lanciata dall’esterno d’attacco della Fiorentina, a pochi giorni dal match tra i viola e gli azzurri. Il possibile acquisto di Brekalo, da parte del Napoli, avrebbe quindi bloccato l’arrivo del danese Lindstrom, visto che l’esterno partenopeo e il croato dei viola, potrebbero ricoprire lo stesso ruolo. Prima quindi di sondare il terreno e poi acquistare l’ex Eintracht, la società di De Laurentiis ha provato a strappare al Wolfsburg il talento croato.

Josip Brekalo ha poi raccontato del momento in cui è arrivato alla squadra toscana, essendo stati gli ultimi giorni di mercato, molto tardi rispetto a tutti gli altri:

Per me giocare in una squadra storica come la Fiorentina è sempre stato un grande sogno. Quando il mio procuratore mi ha avvisato delle trattative ero onorato dall’opportunità di venire qua. Sono arrivato un po’ tardi, alla fine del mercato, ma ci sono riuscito. La squadra giocava ogni tre giorni e sapevo di dover rimanere concentrato e che lavorando avrei trovato il mio posto.