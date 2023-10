Il grande ex Napoli a sorpresa: annuncio ufficiale sul futuro

La piazza di Napoli segue sempre con enorme interesse e piacere tutti quei calciatori che, in passato, si sono distinti per professionalità e attaccamento alla maglia. Per questo, l’annuncio ufficiale sul grande ex è imperdibile.

Tanti sono i calciatori che in questi ultimi anni hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli. Già, ancora prima degli eroi del terzo Scudetto, sono tanti gli ex azzurri che sono rimasti nel cuore della piazza per la professionalità e l’attaccamento alla causa e alla città dimostrato nel corso della loro esperienza in azzurro. A dimostrarlo sono state anche le parole di un grande ex Napoli come José Maria Callejon che, al di là delle polemiche legate al suo addio e alla dirigenza, è tornato a rimarcare il suo sentimento di amore e riconoscenza nei confronti dei tifosi partenopei.

Tra di loro, spicca sicuramente un calciatore importante come Christian Maggio: l’ex esterno del Napoli e della Nazionale Italiana è nel cuore dei tifosi azzurri da sempre e resta ancora un rimpianto il modo in cui disse addio all’intera piazza. Ancora oggi fa discutere il mancato ingresso in campo, non concesso dall’allora tecnico Maurizio Sarri: una scelta che ancora oggi è oggetto di polemica e che dimostra come tra l’ex numero 11 e la piazza ci sia un feeling destinato a perdurare. Intanto, però, arriva un annuncio ufficiale in merito al suo futuro: la notizia è definitiva.

Patentino da allenatore per Maggio: con lui un altro grande campione

Quale futuro per un grande ex Napoli come Christian Maggio? La notizia arriva direttamente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC): il futuro dell’ex numero undici dei partenopei sarà sulla panchina, nelle qualità di allenatore.

In particolare, Maggio risulta tra coloro che sono riusciti a superare il corso per il patentino UEFA B per diventare, appunto, allenatori. Oltre all’ex azzurro, spiccano altri nomi eccellenti come Franck Ribery che, dopo l’addio alla Salernitana, ha deciso di intraprendere la carriera da tecnico. Presente con loro anche l’ex Inter, Juventus e Lazio Hernanes, senza dimenticare un altro aspirante tecnico di livello come Alessandro Diamanti. Altro ex Napoli che ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore è l’ex difensore azzurro Lorenzo Tonelli.

Sicuramente una bella notizia per tutti i tifosi del Napoli, che presto (almeno si spera, ndr) potranno rivedere all’opera un ex illustre come Christian Maggio, anche se in vesti differenti rispetto a cui ci si era ormai abituati.