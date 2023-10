Il beniamino dei napoletani allo scoperto: l’annuncio riguarda il futuro di Garcia

Poco più di ventiquattro ore a Napoli-Fiorentina, gara che consoliderà, salvo pareggio, il terzo posto per una delle due compagini.

Napoli-Fiorentina era uno degli appuntamenti più attesi in Serie A al pari del “Derby della Mole” tra Juventus e Torino.

Una sfida tra due team che giocano un calcio propositivo e divertente, appaiate tra l’altro al quarto posto con gli stessi punti, quattordici, con la voglia ferma di consolidare tale posizionamento, con uno sguardo verso l’alto.

Il pari di questo pomeriggio tra Inter e Bologna ha reso però questo match ancor più carico di significato, i nerazzurri che si accingevano ad affrontare i felsinei con un rassicurante più quattro sui Campioni d’Italia in carica, potrebbero al termine di questa giornata ritrovarsi secondi e a sole due lunghezze dal Napoli.

Ovviamente si parla, o meglio si scrive, sempre con il condizionale, fatto sta che il team di Rudi Garcia, già in netta ripresa, avrà una motivazione in più per spingere al massimo e far ruggire il Diego Armando Maradona.

Napoli: il suggerimento sull’allenatore dal noto attore

Salvatore Esposito, attore napoletano e tifosissimo del Napoli, si è concesso ad una intervista sulle frequenze di Radio Bruno in cui ha toccato vari argomenti, dalla sfida di domani sino al futuro della panchina partenopea.

“Arthur mi piace tanto, prima si trovava in una squadra che non giocava, con la Fiorentina può esprimere il suo valoe. Mi piace anche Milenkovic, poi c’è Parisi, un giovane di valore”

Parte così il celebre “Genny Savastano” di Gomorra, serie record basata sulle righe del celebre libro di Saviano. L’attore, ha successivamente proseguito analizzando il momento del Napoli e l’avvento di Garcia:

“Con Garcia l’inizio non è stato semplice, ma vi dico una cosa, era normale che fosse così. Il Napoli a prescindere resta una squadra forte, per questo credo che lotterà fino alla fine per lo scudetto”.

Salvatore Esposito, ha infine chiosato con un pensiero verso Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina in estate cercato concretamente da De Laurentiis per la sostituzione di Luciano Spalletti:

“Italiano come erede di Spalletti? Forse l’estate scorsa era un pò presto e per questo potrebbe non essersi concretizzato questo passaggio. In futuro però secondo me Italiano diventerà sicuramente l’allenatore del Napoli”.

Insomma, un attestato di stima esplicito da parte del noto attore, che come tanti napoletani e addetti ai lavori, apprezza particolarmente la proposta di gioco dell’ex allenatore spezzino, uno dei volti emergenti del calcio italiano.