Champions League, è accaduto nuovamente: c’entrano i prossimi rivali del Napoli

Buone notizie per il Napoli in vista del prossimo match di Champions: i prossimi avversari non arrivano nelle migliori condizioni

Vittoria contro il Braga nel primo match e sconfitta in casa contro il Real Madrid, così è cominciata la Champions del Napoli. Gli uomini di Garcia, al momento, sono al secondo posto del gruppo C, a pari punti con il Braga. Tuttavia, grazie alla vittoria conquistata in Portogallo gli azzurri sono avanti per scontri diretti.

La prossima giornata invece vedrà gli azzurri affrontare, dopo la sosta Nazionali, l’insidiosa trasferta di Berlino, dove gli azzurri affronteranno l’Union Berlino. I tedeschi non hanno cominciato bene la loro prima Champions League della storia: zero punti e due sconfitte maturate negli ultimissimi minuti di partita, sia contro il Real Madrid che contro il Braga.

L’Union Berlino cade ancora: periodo difficile per i prossimi avversari del Napoli in Champions League

Il periodo negativo prosegue, oltre che in Europa, anche in campionato. Per Bonucci e compagni solo due vittorie questa stagione. Inoltre, nelle ultime cinque gare di Bundesliga la squadra della capitale tedesca ha maturato cinque sconfitte. La situazione comincia a divenire pericolosa.

Nell’ultima gara di campionato l’Union Berlino è stato sconfitto 4-2 dal Borussia Dortmund. A segnare i due gol, che alla fine a nulla sono serviti, sono state due vecchie conoscenze della Serie A: Gosens e Bonucci (su rigore), entrambi i golo sono stati siglati nel primo tempo.