Allenamento di rifinitura al Maradona prima di Napoli-Fiorentina: c’è la notizia su Rrahmani

Gli azzurri hanno svolto un allenamento di rifinitura allo Stadio Diego Armando Maradona alla vigilia di Napoli-Fiorentina: il report

Siamo alla vigilia di Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A. In vista dell’importante gara del Maradona gli azzurri hanno effettuato uno speciale allenamento di rifinitura allo stadio.

Al termine della sessione, il Napoli ha pubblicato un report su quanto svolto in campo. Inoltre, sono state fornite informazioni importanti riguardo il recupero dall’infortunio di Rrahmani, Juan Jesus e Gollini.

Report allenamento, buone notizie per Garcia: il recupero di Rrahmani procede bene

Nella prima fase della sessione la squadra ha svolto attivazione muscolare a secco. In seguito, sotto la guida di Rudi Garcia e il suo staff si è svolto lavoro tecnico-tattico. L’allenamento si è chiuso con una partitina a campo ridotto, utile per prendere confidenza con il terreno di gioco che ospiterà la gara di domani.

Infine, il report sugli infortunati. Non ci sono novità per Juan Jesus e Gollini, che hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Mentre, ci sono notizie piuttosto confortanti per quanto riguarda il recupero di Rrahmani, sulla scia di quanto detto da Garcia in conferenza. “Rrahmani ha svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”, questo è quanto si legge sul report del club. Dunque, dato che ha svolto parte del lavoro in gruppo, possiamo dire che il ritorno in campo di Rrahmani si fa sempre più vicino.