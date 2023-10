Verso Napoli-Fiorentina, Lindstrom titolare? Garcia ha deciso

Alle porte il match valido per l’8^ giornata di campionato in cui gli azzurri di Rudi Garcia affronteranno la Fiorentina al Maradona

Archiviato il turno Champions in cui è arrivata la sfortunata sconfitta per mano del Real Madrid, il Napoli è subito pronto a ripartire. Quella contro la Fiorentina sarà l’ultima partita di un robusto calendario in cui gli azzurri hanno giocato sette match tra coppa e campionato. Allo Stadio Maradona il Napoli ospiterà i viola di Vincenzo Italiano che, come i partenopei, si trova a 14 punti in classifica.

Prima della sosta per le Nazionali, bisognerà vedere se Rudi Garcia schiererà tutti i titolari per spingerli all’ultimo sforzo o partire con un undici titolare più diverso. L’idea del tecnico francese è quella di apportare qualche modifica rispetto alla formazione iniziale vista contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Le idee di Rudi Garcia

In vista della partita di domenica sera, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino, Rudi Garcia potrebbe puntare su Jesper Lindstrom. Arrivato negli ultimissimi giorni di mercato, il danese fin qui non ha trovato molto spazio. Soltanto una partenza dal primo minuto, quella al Via del Mare contro il Lecce dove però non ha sorpreso la tifoseria.

Garcia si aspetta da Lindstrom un vero e proprio salto di qualità e, sfruttando bene la chance di questa partita, potrebbe mettere in difficoltà il francese sulle scelte. Al momento il titolare è Matteo Politano che, dopo le tante presenze, dovrebbe riposare prima di partire per Coverciano. Il danese è costato alla dirigenza circa 25 milioni, ci si aspetta di più da un giocatore tecnico come lui e contro la Fiorentina potrebbe essere pronto a riscattarsi.