Sogno di mercato della Lazio: Sarri ha chiesto un calciatore del Napoli

Nonostante il mercato di gennaio sia ancora lontano, in casa Napoli cominciano ad arrivare le prime richieste.

Il calciomercato estivo è stato come sempre molto impegnativo, molti ne sono usciti soddisfatti e altri invece, un po’ meno. Tra questi ultimi spicca il nome dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, il quale già in estate desiderava inserire nella sua rosa un centrocampista del Napoli. Tuttavia, per una serie di motivi l’obiettivo dell’allenatore biancoceleste è sfumato.

Zielinski-Lazio? Sarri insiste

Il futuro di Piotr Zielinski con il Napoli è ancora in bilico, nel prossimo calciomercato il centrocampista polacco potrebbe cambiare destinazione e non indossare più la maglia azzurra. Il mercato invernale è ancora lontano, tuttavia il polacco è ancora nel mirino della Lazio. Per tale motivo, Maurizio Sarri sembra sempre più convinto di poter riuscire ad accaparrarsi il giocatore del Napoli nella prossima stagione di mercato.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, se Zielinski non riuscirà a trovare un accordo per rimanere a Napoli, la Lazio potrebbe fiondarsi su di lui senza pensare più al prezzo del cartellino. Ma il tempo ormai sta per scadere, in quanto il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno.