Recupero a sorpresa, c’è l’annuncio di Garcia: può essere convocato per Napoli-Fiorentina

Il Napoli si appresta a sfidare la Fiorentina, con l’auspicio di arrivare alla sosta con una vittoria. Intanto Rudi Garcia ha dato qualche novità importante anche sugli infortunti.

Domenica si concluderà il primo tour de force stagionale del Napoli. Gli azzurri tra alti e bassi sono riusciti a superare questo periodo fitto di impegni, con la squadra che ora riposerà parzialmente grazie alla sosta delle nazionali.

Sosta fondamentale per recuperare anche qualche infortunato, su cui Garcia ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa.

Garcia fa il punto sugli infortunati: arrivano buone notizie

Il Napoli è proiettato verso la sfida di domenica contro la Fiorentina, che chiuderà il primo ciclo di impegni ravvicinati della stagione. Gli azzurri erano partiti male, con diverse prestazioni opache, ma negli ultimi impegni c’è stata una netta ripresa. Purtroppo a complicare il tutto in questo periodo ci sono stati diversi infortuni, che non hanno permesso a Garcia di far rifiatare al massimo tutti.

Con l’arrivo della sosta delle nazionali, il tecnico francese può finalmente tirare un respiro di sollievo dopo un periodo altamente stressante. Inoltre la sosta permetterà agli acciaccati di recuperare la miglior forma possibile per essere disponibili fin dai prossimi impegni. Intanto nella conferenza odierna Garcia ha fatto un punto sugli infortunati, annunciando una novità a sorpresa: “Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima. Amir ha fatto una parte con noi oggi, ma vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo, ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in una situazione di urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che Rrahmani non vada in nazionale, altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e questo diventa un problema”.

Dunque con leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, Amir Rrahmani dovrebbe essere a disposizione di Rudi Garcia. Ovviamente – come affermato anche dall’allenatore del Napoli – non si correrà alcun rischio per evitare ricadute, ma si percorrerà la strada del buon senso. Qualora il difensore kosovaro fosse abile e arruolabile, potremmo addirittura vederlo in campo, al fianco di uno tra Ostigard e Natan. Ciò sarebbe fondamentale anche per permettere ad uno dei due di tirare un po’ il fiato. Difatti entrambi potrebbero beneficiare di un meritato riposo dopo che hanno fatto gli straordinari in un periodo ricco di impegni duri e ravvicinati che hanno messo alla prova le loro condizioni fisiche.