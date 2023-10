Ottenuta la cittadinanza italiana, bellissima notizia per il calciatore del Napoli

Dopo la mancata cessione in estate arriva lo splendido traguardo per il giocatore azzurro, ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Questa estate, è stata caratterizzata da un calciomercato pieno di colpi di scena, soprattutto per il mercato del Napoli. Acquisti saltati all’ultimo e cessioni di alcuni giocatori non arrivate. La situazione più eclatante, è stata sicuramente la telenovela Gabri Veiga-Zielinski, il primo era stato confermato come nuovo innesto per la squadra partenopea, saltato all’ultimo per la sua decisione di andare in Arabia. Per il secondo invece, il polacco del Napoli, la situazione è inversa.

Sembrava fatto il suo passaggio nel campionato arabo, ma alla fine ha deciso di rimanere in azzurro e consolidare i suo legame con città e tifosi. Legame che proprio oggi ha fortificato con Napoli e l’Italia per il traguardo che ha raggiunto.

Zielinski ottiene la cittadinanza italiana

Piotr Zielinski, da ormai 10 anni in Italia, dove ha militato oltre al Napoli anche all’Udinese ed all’Empoli, ha ottenuto oggi la cittadinanza italiana. La cerimonia – come rivelato dal TgR Campania – è avvenuta alla prefettura di Napoli. Il giocatore azzurro possiede tutti i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza, tra cui l’ottima conoscenza della lingua italiana.

Alla cerimonia per il conferimento, oltre al prefetto Claudio Palomba, c’era anche l’avvocato di Zielinski che lo ha assistito in questa trafila Nicola Leone.

Il giocatore partenopeo, quest’anno, è partito alla grande in campionato, mostrando attaccamento alla causa sempre di più. Oltre al legame fortissimo che ha con Napoli, instaurato nei suoi 7 anni in azzurro, ha rafforzato il suo desiderio di voler rimanere in Italia e magari in terra partenopea con questo traguardo raggiunto.