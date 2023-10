Nuovo capitolo del caso Mario Rui: Giuffredi risponde a Garcia

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, risponde a Rudi Garcia dopo le parole dette dal tecnico francese in conferenza stampa.

Altro giro, altra corsa. Negli ultimi giorni, è venuto fuori un altro “caso” nell’ambiente Napoli. Dopo la questione Victor Osimhen che ha mosso mari e monti, un’altra vicenda (con rilevanza minore) ha reso il clima pesante in casa Napoli.

Si tratta delle parole di Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Mario Rui, che ha attaccato Rudi Garcia per la gestione del terzino portoghese. L’ingresso in campo al posto di Mathias Olivera a soli due minuti dal termine di Napoli-Real Madrid non è stato per nulla gradito dal procuratore campano.

Giuffredi risponde a Garcia

Nella conferenza stampa di oggi prima di Napoli-Fiorentina, il tecnico francese, rispondendo a una domanda di un giornalista presente a Castel Volturno, ha potuto replicare a Giuffredi così: “Se replico ogni volta che c’è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. L’importante è il giocatore, quando ce l’hai tutto il tempo con te è importante parlare con lui, io non parlo con i procuratori, lui è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto, ovviamente vorrebbe giocare di lui, ma mi piace che sia motivato per avere più spazio”.

Non si è fatta attendere però la controrisposta del procuratore di Mario Rui (ma anche Di Lorenzo e Gaetano tra gli altri). In un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Giuffredi ha chiosato così: “Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia. Ma ho il sacrosanto dovere di precisare che MAI il mio assistito, Mario Rui, ha detto a lui di non condividere le mie parole“.