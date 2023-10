L’ex Napoli dice basta, addio definitivo: si ritira dal mondo del calcio

Mancano poco più di 48 ore al match Napoli-Fiorentina, nel frattempo però arriva l’addio al calcio da parte di un ex Napoli.

L’inizio stagione del Napoli ha fatto discutere molto, non sono mancate le diverse critiche forti sia al tecnico francese Rudi Garcia che all’intera squadra. Dopo le vittorie consecutive ottenute contro Udinese e Lecce sembra che qualcosa stia cambiando in casa Napoli. I Campioni d’Italia sembrano essere tornati o quasi, c’è ancora la fase difensiva che fa un po’ più di fatica rispetto a quella offensiva. Tuttavia, la sfida contro il Real Madrid in Champions League ha fatto emergere un Napoli più deciso e aggressivo.

Edy Reja e l’addio al calcio

Diversi addetti al mondo del calcio hanno rilasciato interviste e commenti inerenti al Napoli di Rudi Garcia, tra questi spicca il nome dell’ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta: Edy Reja.

L’ex Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il quale ha iniziato l’intervista parlando del cambio allenatore e di come si dovrebbe gestire una stagione dopo lo scudetto. Tuttavia, Edy Reja ha poi svelato che la sua carriera nel mondo del calcio è giunta al termine. Di seguito, le sue parole:

“Col calcio ho finito. Forse prenderei in considerazione il lavoro di consulenza. Nel Napoli? Non credo perché ci sono già tanti consulenti. Ogni tanto ci sentiamo con De Laurentiis. L’ultima una quindicina di giorni e poi ci siamo incontrati e salutati. Manteniamo un buonissimo rapporto con Aurelio dopo un periodo così e così, però dopo ci siamo riavvicinati.”

Il goriziano ha iniziato la sua carriera come allenatore del Napoli nel 2005 e l’ha terminata nel 2009. Un grande allenatore che riuscì a far rinascere la squadra partenopea, dalla Serie C alla Serie A. Sicuramente, la data più importante che viene accostata al nome di Reja è l’indimenticabile 10 giugno 2007. Una data che rimarrà impressa nella storia azzurra, il giorno in cui il club partenopeo riuscì ad ottenere la promozione diretta in Serie A, dopo 6 lughi e travagliati anni di assenza. Inizia così dal 2007 una nuova storia azzurra, il Napoli può giocare finalmente tra le grandi squadre. Da non dimenticare, nello stesso anno l’arrivo del Pocho Lavezzi, Walter Gargano e Marek Hamsik. Un Napoli decisamente molto più carico rispetto agli anni precedenti, il modulo 3-5-2 di Reja riesce così ad ottenere grandi soddisfazioni.

Nonostante il suo addio sia al mondo del calcio che al Napoli, il nome di Edy Reja rimarrà inciso nella storia partenopea.