Italiano può esultare, recupero last minute per la Fiorentina: ci sarà contro il Napoli

Recupero lampo per il giocatore della Fiorentina. Ci sarà domenica sera contro il Napoli allo stadio Maradona.

Archiviato il match di Champions League contro il Real Madrid, il Napoli prepara il prossimo test complicato in campionato prima della sosta per le nazionali. Allo stadio Diego Armando Maradona, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La squadra viola, in questo inizio di campionato ha tenuto un ritmo altalenante, nonostante ciò occupa in questo momento, a pari punti col Napoli, la quarta posizione. Per domenica a Fuorigrotta, per la sfida dell’ottava giornata di Serie A, tra le file dei toscani ha recuperato all’ultimo anche il neo attaccante viola M’Bala Nzola.

Nzola recupera all’ultimo, ci sarà contro il Napoli

L’attaccante angolano della Fiorentina, M’Bala Nzola, acquistato quest’anno dallo spezia retrocesso, ha recuperato dal suo recente infortuno e ci sarà contro il Napoli. Il centravanti viola, lo scorso anno, è stato un vero e proprio trascinatore dei liguri, che sono andati ad un passo dalla salvezza, questa, che però non è stata agguantata solo per colpa dello spareggio perso contro l’Hellas Verona.

Nzola, in questa stagione sta trovando non poche difficoltà però con la nuova maglia. Sembra aver perso il feeling con la porta che ha mostrato negli ultimi anni con la maglia dello Spezia. In questa stagione infatti, ha segnato una sola rete, sbloccatosi per altro nell’ultima giornata contro il Cagliari all’ultimo minuto.