Inaugurato il murales “Diego il Gladiatore”, straordinaria storia di un ragazzo argentino alla Sanità (FOTO)

Inaugurato un nuovo murales di Maradona alla Sanità, il dipinto è stato inaugurato questo pomeriggio nello storico quartiere di Napoli.

Alle ore 19 di questa sera, nel quartiere della Sanità, è stato inaugurato un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona. Al graffito, esposto in Piazza Sanità, hanno dato il nome di ‘Diego Gladiatore’, ed è stato realizzato da un ragazzo argentino in vacanza a Napoli.

Questa, è la rappresentazione di come ci sia un filo indissolubile che lega gli argentini e i napoletani ormai da oltre 40 anni. Il Pibe de Oro continua ad unire i due popoli, così distanti tra loro, ma così simili, anche dopo la sua scomparsa, dopo quasi tre anni.

L’autore del murales di Maradona innamorato della Sanità, completa il dipinto in due giorni

Il ragazzo argentino che ha rappresentato il volto di Diego, era in vacanza a Napoli per una settimana. Ha apprezzato così tanto la città ed in particolar modo il quartiere della Sanità, che ha voluto omaggiarla con questo dono. Considerando l’amore viscerale che i napoletani e gli argentini hanno per Maradona, il turista ha deciso di rappresentare il volto del Pibe De Oro completandolo per altro in soli due giorni.

Gli ultras della Curva A, hanno organizzato l’inaugurazione di questa sera. Alle ore 19, il murales, è stato quindi presentato a tutti i tifosi.