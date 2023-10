Garcia lancia un segnale: svelato cosa manca al Napoli per essere perfetto

Nella conferenza stampa odierna sono stati tanti i temi affrontati da Rudi Garcia. L’allenatore degli azzurri ha individuato un punto in cui si può migliorare per diventare praticamente perfetti.

Domenica alle 20:45 al Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A. La gara chiuderà definitivamente la giornata, e momentaneamente anche il campionato vista la sosta delle nazionali.

Rudi Garcia si è proiettato su questa gara in conferenza stampa, lanciando un segnale alla squadra per diventare una squadra perfetta.

Garcia traccia la strada del Napoli: ecco il suo consiglio

L’avvio di stagione del Napoli non è stato dei migliori, e ciò ha scatenato le reazioni forti dei tifosi e degli addetti ai lavori. Questa sorta di strigliata ha “risvegliato” la squadra, che nelle ultime uscite è apparsa visibilmente più brillante e convincente. Nonostante ciò ci sono ancora degli ampi miglioramenti da fare, e tra questi Garcia ne ha indicato uno in particolare.

Difatti nelle uscite contro Udinese, Lecce e Real Madrid il Napoli ha dimostrato tutto il suo valore in fase di rifinitura e finalizzazione dell’azione. Difatti gli azzurri si sono mostrati cinici e spietati sotto porta, realizzando diversi gol. Allo stesso tempo però la fase difensiva ha scriocchiolato e non poco, ed è li che Garcia ha premuto nella conferenza odierna: “A Lecce non abbiamo preso gol, non prendere gol ti aiuta molto a vincere vista la potenza di fuoco davanti. Siamo la squadra che subisce meno occasioni della Serie A e quindi diamo pochi tiri agli avversari. Purtroppo però poi non finiamo il match senza prendere gol e quindi possiamo migliorare su quel poco che concediamo per mantenere la porta inviolata”.

Dunque Garcia ha indicato la strada, ossia quella di migliorare molto dal punto di vista difensivo. Quando la difesa sarà ben registrata come i reparti di centrocampo e attacco allora il Napoli potrà definirsi praticamente perfetto.