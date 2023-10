Caprile-Napoli, l’agente fa una rivelazione sulla trattativa

Nel mercato estivo il Napoli ha effettuato pochi colpi, mirati soprattutto verso il futuro. L’agente di uno di loro ha fatto il punto sul futuro del suo assistito al Napoli.

Nell’ultima sessione estiva di mercato tutti si aspettavano un mercato più scoppiettante e convincente da parte del Napoli. Purtroppo così non è stato a causa di vari fattori che hanno portato il club a fare pochi acquisti e soprattutto a fine mercato.

Tra i vari giocatori acquistati, alcuni di loro sono stati presi per il futuro. L’agente ha chiarito la posizione del suo assistito per il Napoli.

L’agente di Caprile precisa il futuro del portiere col Napoli

La finestra estiva di calciomercato è stata molto complicata per il Napoli. Difatti De Laurentiis si è ritrovato a fronteggiare due situazioni delicate come la scelta dell’allenatore e del Direttore Sportivo. L’annuncio di queste figure è arrivato con leggero ritardo rispetto alle tempistiche indicate, e ciò ha influito anche sul mercato.

Difatti Meluso ha iniziato a lavorare sul mercato in ritardo, concludendo poi delle operazioni a fine sessione. Tra i giocatori acquistati dal DS c’è anche il portiere Elia Caprile, che è stato prelevato dal Bari e poi immediatamente girato in prestito all’Empoli. L’agente del portiere italiano si è espresso sul percorso svolto fin qui dal portiere e sul suo futuro nel corso di un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.

Graziano Battistini ha innanzitutto parlato delle condizioni fisiche del portiere, che era alle prese con un infortunio da alcuni mesi: “Il suo recupero procede bene, è rientrato in squadra ad inizio settimana e ora deve lavorare forte per arrivare al top della forma”. Dopo di che l’agente si è espresso sulla scelta di trasferirsi in prestito all’Empoli: “Cercavano un profilo come Elia e sono andati direttamente su di lui come prima scelta. Ha fatto piacere, l’Empoli lavora molto bene con i giovani, è stato un connubio abbastanza naturale”.

Chiosa finale di Battistini sul passaggio al Napoli di Caprile, e sul suo futuro: ““Quando ti rendi conto fino in fondo che una società di alto livello vuole realmente, e non a chiacchiere, il giocatore, le condizioni si sono create per trovare un accordo che spero faccia bene a tutte e due nel futuro prossimo”. Dunque dopo un avvio di stagione complicato a causa di uno stop forzato, Caprile e pronto a riprendersi la guida della porta dell’Empoli e dimostrare tutte le sue qualità tra i pali.