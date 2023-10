Annuncio a sorpresa: nuova squadra per l’ex Napoli, sarà il capitano

Come un fulmine a ciel sereno, quando nessuno si aspettava aggiornamenti su questo ex Napoli, è arrivato un annuncio. L’ex azzurro si accasa in un nuovo club, in cui sarà addirittura il capitano.

Nonostante la sessione di calciomercato sia ormai conclusa da oltre un mese, le trattative di mercato continuano ad andare avanti. In questo periodo è tempo di occasioni soprattutto grazie agli svincolati, che possono accasarsi in un nuovo club fin da subito.

Proprio un ex giocatore del Napoli è stato ingaggiato da una squadra, di cui sarà addirittura il capitano.

L’ex Napoli Santacroce ingaggiato dai Muchachos

È arrivata quando nessuno se l’aspettava la notizia inerente il futuro dell’ex Napoli Fabiano Santacroce. Il difensore italiano classe 1986 era da diverso tempo fermo e lontano dai campi. Difatti Santacroce vantava la sua ultima esperienza col Virtus Verona nel 2020, ed aveva comunicato il termine della sua carriera. Clamorosamente però è arrivata la proposta di una squadra che ha fatto cambiare idea all’ex Napoli.

Difatti come annunciato dallo stesso Santacroce sul suo profilo Instagram, è ufficiale il suo approdo nella squadra dei Muchachos. L’ex Napoli ritornerà a calcare un campo da calcio a tre anni dall’ultima volta. Ma scopriamo meglio la squadra in cui giocherà il difensore italiano, che per molti sarà sconosciuta.

Difatti la squadra in cui militerà Fabiano Santacroce è stata creata da poco ed esclusivamente per un torneo social. Difatti la squadra dei Muchachos non è altro che creata e guidata dai “presidenti” FiusGamer, ossia dei famosi content creator e Youtuber napoletani. Il trio di ragazzi napoletanti, ovviamente tifosissimi del Napoli, non poteva che scegliere di puntare su un ex giocatore del club azzurro. Difatti per quanto girava sui loro social negli ultimi giorni, era imminente che qualcosa riguardante in prima persona Santacroce sarebbe stato messo in atto.

L’ex Napoli dunque farà parte dei Muchachos, che è una squadra allestita per disputare una competizione sui social. Difatti la squadra disputerà la cosiddetta Goa7 League, ossia questa competizione che vedrà protagoniste diverse squadre guidate da personaggi famosi nel mondo dei social. La creazione delle squadre è in una fase embrionale, ma col passare dei giorni si delineeranno gli organici ufficiali delle squadre partecipanti. Intanto il colpo messo a segno dai Muchachos è di quelli importanti, visto che si sono assicurati le prestazioni di un ex giocatore del Napoli. Inoltre Santacroce ricoprirà il ruolo di capitano della squadra, e dunque spetterà a lui guidare in prima persona i compagni verso questo successo sui social.