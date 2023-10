Zielinski ha una convinzione sul rinnovo: rivelazione a sorpresa

Piotr Zieliński è uno dei calciatori più in forma di questa prima parte di stagione per il Napoli: il polacco, a un passo dall’addio, deve ora trovare l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per il rinnovo.

Tra i protagonisti in positivo di questa prima parte per il Napoli di Rudi Garcia è sicuramente Piotr Zielinski: il centrocampista polacco ha avuto un grande impatto nei primi impegni stagionali della squadra partenopea. E a pensare che il suo addio, in estate, sembrava davvero a un passo: le sirene dall’Arabia Saudita si sono affievolite negli ultimi giorni di mercato e le attenzioni, ora, sono tutte concentrate sulla trattativa per il rinnovo di contratto.

L’ex Udinese ed Empoli ha un accordo in scadenza nel 2024 e per questo urge trovare un nuovo compromesso: se non ci dovesse essere alcuna stretta di mano, dal prossimo febbraio il calciatore sarà libero di poter firmare, a zero, con un altro club. Ecco perché la trattativa, ora, entra nel vivo, con una convinzione da parte del giocatore.

Rinnovo Zielinski: tutte le novità

Come andrà a finire la trattativa per il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski? L’accordo attualmente in essere è valido fino al 30 giugno 2024 e serve trovare una nuova quadra per scongiurare l’addio a parametro zero.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, sottolineando che il Napoli ora vuole stringere i tempi per il nuovo accordo sul contratto. Dal canto suo, Zielinski ha una convinzione: è consapevole, infatti, che il club azzurro proporrà delle cifre al ribasso. I lavori per cercare di arrivare a una fumata bianca vanno avanti, ma sembra esserci la volontà reciproca di arrivare a un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.