Caos Udinese, scoppia il caso: occasione di mercato per il Napoli a gennaio?

Nonostante l’avvio di campionato non sia stato dei migliori, in casa Udinese sono presenti diversi talenti interessanti: uno di questi potrebbe diventare un obiettivo del Napoli dopo le recenti polemiche.

Il Napoli dopo la sconfitta rimediata per 3-2 in Champions League è pronto a rituffarsi in campionato. Gli azzurri sfideranno al Maradona la Fiorentina, con il match in programma domenica alle 20:45. Intanto nonostante il calciomercato sia finito da poco, e la prossima sessione sia ancora distante, iniziano a circolare le prime indiscrezioni di mercato.

Samardzic nel mirino della stampa dopo il mancato passaggio all’Inter

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, il nome di Lazar Samardzic è stato molto chiacchierato. Il centrocampista serbo è stato accostato più volte a diversi top club di Serie A ed esteri. Tra i club italiani a cui è stato avvicinato Samardzic era presente anche il Napoli, ma la titubanza della dirigenza in fase di mercato ha poi fatto raffreddare la pista.

Durante il mercato però c’è stato un vero e proprio caso Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese era praticamente pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, con tanto di visite mediche svolte. Ma il cambio delle condizioni contrattuali ha fatto infuriare l’Inter, che ha deciso di non acquistare più il giocatore, lasciandolo difatti all’Udinese. Dopo questa accesa vicenda di mercato, Samardzic è stato preso di mira dalla stampa e dagli addetti ai lavori, ma il centrocampista si è fatto scivolare addosso le critiche.

Sottil difende Samardzic, ed intanto il Napoli osserva ogni minima evoluzione sulla vicenda

Difatti l’avvio di stagione è stato fin qui positivo, anche se qualcuno continua ancora a diffidare sul comportamento del serbo. Nel corso della conferenza stampa odierna di Andrea Sottil, è stato chiesto al tecnico dell’Udinese il motivo dell’esclusione di Samardzic dai titolari contro il Genoa; questa la sua risposta accesa:

L’assenza di Samardzic ha inciso. Ha avuto qualche problema, anche se lì qualche giornalista ha messo zizzania. Ogni tanto sembra sia un obbligo rompere le scatole, ho letto che per qualcuno avrebbe avuto la febbre, Samardzic l’ha avuta, senza condizionale. Chi lo ha scritto, ascolterà le mie parole e riceverà dritto il messaggio.

L’allenatore dell’Udinese ha preso le difese di Samardzic, siccome qualche giornalista aveva insinuato che il serbo avesse finto un malore per non scendere in campo contro il Genoa. Sottil – come ha sempre fatto d’altronde – ha difeso ancora una volta Lazar Samardzic dagli attacchi mediatici. Nonostante ciò, il serbo continua a mettersi in mostra ed essere appetibile a molte squadre. E chissà se a gennaio non possa capitare qualche occasione di mercato che veda coinvolto Samardzic. Il Napoli continua a visionare il giocatore e a restare attenta a qualsiasi novità, visto che il serbo potrebbe essere un innesto importante per il Napoli sia per il presente ma soprattutto per il futuro.