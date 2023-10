“Gli accordi ci sono”, svolta Napoli: notizia a sorpresa su Osimhen

Da tempo ormai Victor Osimhen è al centro di numerose voci, prima legate al rinnovo ed ultimamente invece al caso TikTok. Presto potrebbe arrivare la svolta su una questione tra l’attaccante e il Napoli.

Nel corso dell’estate si è parlato molto del futuro di Victor Osimhen, che sembrava essere lontano da Napoli, ma con l’attaccante che alla fine è rimasto all’ombra del Vesuvio. Poco più di una settimana fa invece ha scatenato il caos un TikTok pubblicato dal Napoli in cui il nigeriano veniva irriso per il rigore sbagliato col Bologna.

La società da tempo è al lavoro per rinnovare il contratto di Osimhen, e presto potrebbe arrivare una svolta nonostante gli ultimi screzi.

Rinnovo Napoli-Osimhen: sarà decisiva la volontà del nigeriano

Fin dall’estate in casa Napoli tiene banco la vicenda inerente al rinnovo del bomber nigeriano Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha dato priorità ad altri rinnovi come quelli di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, per poi potersi concentrare esclusivamente su quello dell’attaccante. Nel corso delle settimane ci sono stati alti e bassi tra le parti, anche se la volontà chiara rimane quella di giungere al rinnovo di contratto.

Sulla vicenda si è espresso il giornalista di DAZN Orazio Accomando nel corso del suo intervento a 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio. Il giornalista ha espresso il suo pensiero su come è ed evolverà la situazione tra il Napoli ed Osimhen: “Vedo improbabile, anzi, impossibile una cessione a gennaio. È chiaro che qualcosa si sia rotto nell’ultimo mese. Ciò detto, andrebbe distinto il rinnovo del contratto dalla permanenza. Rinnovare il contratto sino al 2028 non vuol dire che un calciatore rimanga in azzurro sino alla scadenza del contratto. Tuttavia, gli accordi per il rinnovo ci sono, la volontà del presidente è chiara. Credo che dipenda soltanto dal calciatore, ed alla fine si giungerà alla conclusione positiva della vicenda”

La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è chiara: il rinnovo di Victor Osimhen deve essere effettuato. Questo soprattutto per evitare situazioni pericolose nel corso delle prossime sessioni di mercato. Difatti qualora il rinnovo non arrivasse entro la prossima estate, il Napoli sarebbe in una situazione sfavorevole. Ciò perché Osimhen arriverebbe ad un anno dalla scadenza del contratto, e questo permetterebbe ai club che vogliono acquistarlo di avere una posizione di vantaggio. Per evitare questa situazione ingombrante, ma soprattutto pericolosa, c’è bisogno che le parti trovino l’accordo per il rinnovo del contratto.

De Laurentiis ha dato la sua piena disponibilità ad accontentare le richieste di Osimhen, ed ora il resto spetta all’attaccante. Le ultime vicende potrebbero far titubare il nigeriano, ma allo stesso tempo le parole spese da Osimhen verso i tifosi del Napoli fanno star tranquilli. Dunque con molta probabilità – seppur con qualche difficoltà – il rinnovo tra il Napoli ed Osimhen dovrebbe suggellarsi nei prossimi mesi.