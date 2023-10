Osimhen in Premier League, affare possibile: quale top club lo vuole

Dopo la recente telenovela extra campo che ha riguardato Victor Osimhen, si rincorrono le voci sul possibile trasferimento a fine stagione.

Victor Osimhen negli ultimi giorni ha visto crescere le possibilità di partenza dal Napoli nel suo prossimo futuro. Un po’ la questione TikTok, un po’ il ritardo sul rinnovo: le voci di mercato si fanno sempre più intense per il nigeriano. L’attaccante, capocannoniere della scorsa stagione di Serie A, con 5 gol all’attivo nelle prime 9 partite, già questa estate è stato vicino alla cessione.

Le sirene che suonano nell’ultimo periodo però, quelle più insistenti, arrivano ovviamente dalla Premier League e dalla regina dell’ultimo calciomercato: il Chelsea è sulle tracce dell’attaccante del Napoli.

Chelsea alla ricerca di un attaccante, Osimhen è profilo ideale

Il Chelsea, nonostante la faraonica campagna acquisti messa in atto nelle ultime due session di calciomercato con quasi 1 miliardo speso, sta affrontando una crisi senza precedenti. Lontana dalle zone calde della classifica e fuori già lo scorso anno da tutte le coppe europee, la crisi sembra non terminare neanche con il cambio di guida. Il nuovo allenatore, Pochettino, non ha ancora trovato la quadra alla sua squadra e i risultati negativi lo confermano.

Ecco quindi che i blues, sono alla disperata ricerca di un bomber che possa aiutarli. Il nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, farebbe al caso loro.

Oltre a Victor Osimhen, molto gradito dal tecnico argentino del Chelsea, nella lista dei papabili futuri centravanti blues ci sono, come riportato da calciomercato.com e riferito dalla stampa britannica, Ivan Toney del Brentford, Evan Ferguson del Brighton, ed infine anche Santiago Giménez del Feyenoord.