Novità dall’allenamento del Napoli, in tre svolgono lavoro differenziato

Il Napoli ritorna in camp a Castel Volturno dopo la partita di Champions, in tre svolgono lavoro a parte.

Il Napoli, dopo la sconfitta nella seconda giornata di Champions League, giocata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Real Madrid e persa per 2-3, ritorna ad allenarsi. Gli azzurri, che tanto bene hanno fatto nel match europeo nonostante la sconfitta, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Garcia, riprendono gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per preparare il prossimo match di campionato.

Ancora lavoro a parte per Rrahmani, Juan Jesus e Gollini

Come riportato dal comunicato del Napoli sul proprio sito, i giocatori hanno iniziato la sessione di allenamento odierna con una fase di attivazione in palestra, successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. In chiusura della seduta, si è svolto lavoro tattico. I tre infortunati, invece, Rrahmani, Juan Jesus e Gollini, hanno svolto lavoro differenziato.

Il Napoli, sta preparando il match di domenica sera contro la Fiorentina. La partita, valevole per l’ottava giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Maradona. I viola arrivano in terra partenopea dopo un flotto di buoni risultati, tanto da essere a pari punti con la squadra azzurra, lì a giocarsi un posto tra le prime 4. È quindi la partita della prossima giornata, molto importante nell’ambito della classifica.