Napoli, ufficializzata un’altra maglia: dedicata a un pezzo di città – FOTO

Presentata la maglia Halloween 23/24 da parte del Napoli. In essa, un particolare e speciale tributo alla città partenopea.

Arriva anche quest’anno lo speciale kit per Halloween ad opera della SSC Napoli. Una nuova e particolarissima maglia, in onore della celebrazione americana, quella presentata poco fa dal club partenopeo, attraverso un video da brividi con protagonista Jen Cajuste. La divisa è stata sin da subito ben accolta dai supporter anche a causa di un particolare tributo attuato dalla società. Impresso sulla maglia vi è infatti uno dei più iconici rimandi alla città partenopea, capace di mandare in visibilio i supporter sui social network. Andiamo dunque ad analizzare insieme questo nuovo e particolarissimo kit.

Napoli, la maglia Halloween è un tributo al Cimitero delle Fontanelle

Uno step in più quello attuato dal Napoli per la maglia Halloween di quest’anno. Da due stagioni infatti, la società azzurra svela e mette in vendita nel corso della stagione un kit in onore della festa di fine ottobre, finora però caratterizzate da semplici richiami all’evento come le ragnatele della versione 21/22 o i pipistrelli intravisti nell’annata 22/23. Quest’anno però, il Napoli ha deciso di fare le cose in grande, compiendo un ulteriore passo in avanti e creando un connubio tra Halloween e la città da mozzare il fiato.

Presentato tramite un video rilasciato sui propri social network infatti, il club partenopeo ha svelato il nuovo kit “halloweenesco“, dedicato al famoso Cimitero delle Fontanelle presente in città. Su sfondo nero infatti, la maglia presenta un pattern caratterizzato proprio dai teschi divenuti un emblema del sepolcro situato ai piedi del monte di Lotrecco. Un tributo davvero da brividi e che fortifica, in maniera leggermente più macabra, lo slogan annuale “from Napoli to the World“, già evidenziato dalla richiamo al Vesuvio presente sulla seconda maglia dei partenopei.

La maglia Halloween è dunque già in vendita sull’SSC Napoli Official Web Store ad un costo di 150€ e, oltre al particolare elemento grafico già citato, presenta inserti in argento nonché due strisce azzurre ad altezza spalle. Immancabile, ovviamente, il tricolore sul petto, richiamato anche sulla particolare ed esclusiva confezione che fungerà da packaging per la maglia una volta acquistata. Non è ancora noto se tale kit verrà utilizzato già a partire dalla sfida contro la Fiorentina in programma domenica 8 ottobre 2023, ma appare quasi scontato un utilizzo costante nelle sfide del Napoli in programma al rientro dalla sosta per le Nazionali.

https://x.com/sscnapoli/status/1709983286767063495?s=20