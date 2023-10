Il quotidiano stronca il Napoli: il giudizio su Garcia è durissimo

Non buona la valutazione di Garcia, per quanto riguarda la gestione della partita, da parte del quotidiano sportivo: avete sentito?

Una sconfitta che brucia, non tanto per il risultato negativo o per il blasone del Real Madrid, ma perché con meno errori di concentrazione, si potevano portare a casa dei punti importantissimi. Il girone C della Champions League, quello in cui il Napoli è coinvolto, vede i blancos di Ancelotti in solitaria a 6 punti, con Braga e Napoli a 3 ed un deludente Union Berlino ancora fermo a zero. Il talento dei giocatori madridisti si è visto anche contro il Napoli ma, analizzando la partita a mente lucida, tutti i gol sono arrivati per disattenzione degli uomini di Rudi Garcia.

Senza nulla togliere alla prodezza del secondo gol, quello firmato dal talento inglese Jude Bellingham, è chiaro come l’atteggiamento della difesa, in occasione della sua percussione offensiva, sia in balìa delle sue scelte e intimorito. Il primo gol è invece una clamorosa disattenzione difensiva del capitano Di Lorenzo non graziato dai blancos. Il terzo, invece, vede una sfortunata deviazione di Meret su un tiro potente dal limite dell’area di Valverde. L’edizione quotidiana della Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta degli azzurri.

Decaduti tutti i precetti Spallettiani: l’analisi

Il quotidiano sportivo ci è andato giù pesante con il Napoli e soprattutto con Rudi Garcia. Secondo la rosea, dopo tutte le polemiche dovute alle sostituzioni di Osimhen e Kvaratskhelia in campionato, durante la partita con il Real non li ha potuti sostituire, temendo magari una critica da parte dei sostenitori. Quelli che invece sono stati tolti sono Politano e Zielinski, paradossalmente i due migliori in campo tra le fila partenopee. Insomma non una scelta saggia del tecnico francese che, secondo il quotidiano, nemmeno stavolta ha azzeccato le sostituzioni.

La Gazzetta dello Sport ci va giù ancora più pesante poi con gli azzurri spiegando che, nella partita con il Real Madrid, il classico motto Spallettiano è ufficialmente andato perso. Quella famosa frase dell’ex allenatore azzurro “Uomini forti, destini forti”, contro i blancos pare aver perso ogni significato. Il quotidiano spiega che con Rudi Garcia la mentalità del Napoli è totalmente regredita e che, con un club di livello superiore e assoluto come il Real Madrid, sembra che anche la sconfitta vada bene. Un atteggiamento che la Gazzetta ha visto non da Napoli. La squadra dell’anno scorso dimostrò di sovvertire i pronostici vincendo praticamente il girone con Liverpool e Ajax.