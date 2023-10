Disordini Lecce-Napoli, Sticchi Damiani: “È inaccettabile”, poi annuncia il provvedimento

Tanto caos durante la partita di Via del Mare tra Lecce e Napoli, pesanti le accuse del patron salentino che promette dei provvedimenti.

L’ultimo match di campionato degli azzurri ha fatto tornare il sorriso alla tifoseria. Quattro gol segnati al Lecce, dopo gli ulteriori 4 rifilati all’Udinese nella partita precedente, e classifica che inizia a diventare più bella. Gli azzurri sono a 14 punti a 4 lunghezze da Inter e Milan che si trovano in testa con 18 punti.

Adesso c’è da preparare la sfida interna contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid, gli azzurri devono affrontare l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Al Maradona ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, come i partenopei, è a 14 punti in classifica. Nonostante la vittoria in Puglia contro il Lecce, gli scontri tra le tifoserie non sono piaciute al presidente salentino che ha deciso di prendere un provvedimento.

“La sicurezza negli stadi va aumentata”

Durante la settima giornata di campionato è andato in scena lo scontro tra Lecce e Napoli a Via del Mare. Un tifoso, con il proprio figlio di 6 anni, ha raccontato sui social la pessima esperienza avuta con i sostenitori del Napoli. Posizionati vicino al settore ospiti, sono stati tanti i fumogeni accesi e lanciati dalla tifoseria azzurra. Le torce dei partenopei, secondo il tifoso leccese, sono state inadeguate in quanto allo stadio ci sono molti bambini.

Un fumogeno ha anche colpito una tifosa salentina di 21 anni che si è procurata un’ustione di primo grado. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha deciso di rafforzare la sicurezza e, in accordo con le Forze dell’Ordine, di innalzare ancora di più la barriera che separa il settore ospiti del Via del Mare da quello in cui sono presenti i tifosi di casa.