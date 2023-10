Caos al Maradona per Napoli-Real Madrid, tifoso bloccato all’ingresso: la risposta di TicketOne

Caos biglietti prima del match di Champions League tra Napoli e Real Madrid, TicketOne risponde dopo la denuncia di un tifoso.

Fuori lo stadio Diego Armando Maradona, prima dell’attesissimo match di Champions League tra il Napoli e il Real Madrid, alcune persone sono rimaste fuori l’impianto di Fuorigrotta e non hanno potuto assistere all’incontro. L’accaduto, raccontato in prima persona dal malcapitato ha dell’incredibile, visto anche come è andata.

Il tifoso, che arrivava dalla Toscana, è stato privato della possibilità di entrare allo stadio perché la sua fidelity card era stata già utilizzata come pass d’ingresso da qualcun altro. Del caso la redazione di SpazioNapoli.it se n’è prontamente occupata nelle scorse ore pubblicando il video denuncia del malcapitato tifoso. Prima del match, in circa 15, come afferma lo sfortunato tifoso – intervenuto a Radio Punto Nuovo -, erano fuori la Curva B impossibilitati ad accedere allo stadio.

Caos Biglietti, 15 tifosi sfortunati non assistono al match, per TicketOne però nessun problema

Il tifoso che ha subito la disavventura, Perillo Pasquale, ha raccontato a Radio Punto Nuovo, come è andata all’esterno dallo stadio:

Vado in fila e al primo controllo degli steward, il codice a barra della mia Fidelity Card viene sparato e vengo allontanato. Il motivo? Risultava già qualcun altro entrato allo stadio con quel nominativo. Io mi chiedo: come è possibile che il mio codice a barre personalissimo sia giunto ad un’altra persona? Non ero l’unico: almeno altre 15 persone in Curva B superiore hanno avuto lo stesso identico problema. Eravamo tutti lì fuori e non ci hanno ascoltato, ci hanno trattato con arroganza e le Forze dell’Ordine non hanno protetto noi che eravamo dalla parte della ragione. La SSC Napoli dovrebbe intervenire!

Il brutto episodio, è stato quindi vissuto da 15 malcapitati tifosi, che non hanno potuto vedere l’importante match di Champions League. Il signor Perillo, ha poi dichiarato di aver inviato una email alla SSC Napoli sperando in una risposta da parte della società ed ha anche denunciato ai carabinieri l’accaduto.

Sulla questione si è poi espresso il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, il quale ha più volte confermato che non ha avuto riscontri su disordini d’ingresso. Ne da parte del Napoli, ne dal Real Madrid. Il responsabile della società di ticketing, ha anche confermato come non sia possibile che sia stato hakerato il sito. TicketOne, è inoltre esente da colpe, anche nell’ambito dei controlli che sono risultati lacunosi. Come affermato anche dal responsabile Bardelli:

Per i controlli dipende chiaramente dal personale steward allo stadio ed è responsabilità del Napoli. Ci sono i palmari e i tornelli che fanno di per sé un lavoro egregio nel filtraggio dei tifosi.

Insomma, un notevole disagio per i tifosi del Napoli, che ora attendono le doverose spiegazioni.