“Altro che grande Napoli”, Cassano spietato: delusione totale con il Real Madrid

Dopo il match di Champions League tra Napoli e Real Madrid, vinto dagli spagnoli per 3-2, arrivano le critiche da parte di Antonio Cassano, che denigra la partita deli azzurri.

Il Napoli esce sconfitto dalla partita di Champions League contro il Real Madrid, i blancos si impongono per 3-2 allo stadio Maradona dopo una grandissima prova di forza dei partenopei.

La squadra allenata dal tecnico Garcia, ha messo in seria difficoltà gli uomini di Ancelotti, che hanno dovuto rincorrere il risultato, trovando i gol della vittoria solo da errori individuali del Napoli.

Gli azzurri hanno giocato un secondo tempo di tutto rispetto contro i galatticos, rischiando più volte, dopo il rigore del pareggio di Zielinski, di trovare addirittura il gol del vantaggio. Rete che non è arrivata, ma c’è stato invece il vantaggio spagnolo per uno sfortunato autogol dell’estremo difensore del Napoli Meret.

Nonostante la sconfitta però, tifosi e addetti ai lavori hanno più volte affermato come gli azzurri abbiano giocato una grande partite e avrebbero meritato quanto meno il pareggio. Non è di questo parere però, Antonio Cassano, che getta fango sulla partita giocata dai partenopei.

Cassano sminuisce il Napoli dopo il Real, per il fantasista era l’entusiasmo a mandare avanti gli azzurri

Antonio Cassano, ex fantasista di Roma, Real e Inter tra le altre, ha commentato la partita di Champions tra Napoli e Real, senza nascondere remore contro gli azzurri:

Il Napoli bravo a riprenderla, ma andava avanti ad entusiasmo, sulla spinta del pubblico, ma non ho visto idee ma solo la palla su Osimhen che però ha fatto fatica. Kvara in ombra, Lobotka con poche soluzioni. Questo grande Napoli che meritava il pari non l’ho visto, l’anno scorso 4-1 al Liverpool asfaltato. Ora c’è poco gioco, poca intensità, poi lì dietro fanno fatica.

Cassano, ha poi fatto il paragone tra l’ex allenatore del Napoli Spalletti e l’attuale tecnico Garcia, mettendo in risalto quella che era la mentalità azzurra in ogni match:

L’anno scorso Spalletti dava una mentalità diversa e diceva di andare in campo ad asfaltarli. Garcia era da solo in panchina a scrivere per 85 minuti, è diventato un professore d’Italiano? Un Napoli normale che aspetta sprazzi singoli

Oltre al paragone con la partita dello scorso anno contro il Liverpool, Antonio Cassano, ha sminuito i blancos e il loro campione Bellingham: