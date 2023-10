“Fu il Napoli a mandarmi via”: rivelazione incredibile dell’ex, tifosi increduli

“Fu il Napoli a non volermi più”: accusato di tradimento, torna a parlare dopo tanti anni il calciatore che, dalla squadra partenopea, si trasferì direttamente in maglia bianconera.

Il calciomercato è da sempre una materia scomoda per i dirigenti, per i calciatori ma anche per i tifosi, che spesso sono costretti a sottostare alle ‘leggi’ di un mercato che spesso non conosce amori e in cui si assiste spesso a cosiddetti tradimenti. Il caso più vicino è quanto successo in estate con il grande obiettivo Gabri Veiga: il centrocampista spagnolo è stato a pochi millimetri dal suo passaggio in azzurro, ma le sirene dell’Arabia Saudita hanno convinto il giovane talentino a rifiutare i partenopei, nonostante fosse pronto l’iter per il suo passaggio all’ombra del Vesuvio.

Ma andando più indietro, e guardando a quello che è il caso più eclatante, colui che viene definito come traditore per eccellenza è stato Gonzalo Higuain. Vero e proprio idolo dei tifosi azzurri, l’argentino si trasferì in casa Juventus, dopo che la Vecchia Signora decise di attivare la clausola rescissoria per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis. Ma dando uno sguardo ancora più in passato, c’è un altro calciatore che, passando sempre alla Juventus, venne accusato di tradimento, venendo poi bollato addirittura come ‘core ingrato’. Si tratta ovviamente di José Altafini, che dopo tempo è tornato a parlare di quel discusso, a dir poco, affare tra gli azzurri e la società bianconera.

José Altafini torna a parlare dell’affare tra Napoli e Juve

Tra Napoli e Juventus, uno dei grandi ex in comune è sicuramente José Altafini, che era uno degli idoli in maglia azzurra ma che macchiò il suo rapporto di fedeltà con i tifosi partenopei a causa del suo passaggio diretto in bianconero.

A distanza di anni, l’affare fa ancora discutere e l’ex calciatore è tornato a parlarne nella sua recente intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la quale si difende dalle critiche e fa chiarezza su quanto successo. ““Io non volevo andare via da Napoli, è il Napoli che non mi ha tenuto“, ha chiarito l’ex azzurro nel corso della sua intervista “Adesso non mi fa più male essere accusato di essere un ‘core ingrato’, ma a me nessuno disse niente: dovetti trasferirmi subito”, ha poi spiegato in un secondo momento.

Dichiarazioni, quelle di Altafini, volte a stemperare gli animi su un trasferimento che, anche dopo anni, continua a far discutere i tifosi delle due compagini.