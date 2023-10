È il nuovo Kvara: fa già impazzire Napoli

Napoli ha il suo nuovo Kvaratskhelia: i tifosi non fanno altro che parlare di lui, nuovo idolo dalla Georgia pronto a emulare le gesta del campione in maglia numero 77.

Khvicha Kvaratskhelia e Napoli: un rapporto che con il passare del tempo e delle super prestazioni è sempre più forte, con la speranza che esso sia il più duraturo possibile. Il suo talento è sotto l’occhio vigile dei top club in giro per l’Europa, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il club di Aurelio De Laurentiis (al di là delle prese di posizione delle scorse settimane, ndr) voglia rendere la vita difficile a tutte le squadre interessanti. D’altronde, pensare a un Napoli senza il suo campione in maglia numero 77 è un pensiero fin troppo pessimo per i supporters partenopei, che intanto si godono i numeri e le giocate dell’ex Dinamo Batumi. Sicuramente, l’augurio dei tifosi azzurri, oltre che di poter tifare il più lungo possibile il proprio beniamino all’ombra del Vesuvio, i sostenitori già si chiedono quale sarà un calciatore dalla portata come quella di Kvara che prenderà il cuore dell’intera piazza.

Intanto, dalla pallacanestro c’è chi si sta prendendo la scena: dalla Georgia alla Napoli Gevi Basket, Pullen – americano, ma naturalizzato georgiano, ndr – si sta prendendo il cuore della società partenopea e dei suoi tifosi. Il motivo è molto semplice e riguarda l’ultima partita contro la Dinamo Sassari.

Pullen alla ribalta: è naturalizzato della Georgia

Kvaratskhelia è ormai simbolo di una squadra e di una città che, dopo 33 anni, anche grazie a lui sono tornati sul tetto d’Italia con il terzo Scudetto della storia. Ma, a quanto pare, la pallacanestro partenopea sembra conoscere quello che per certi versi può essere definito come il nuovo Kvara.

Si tratta del cestita Pullen, nato negli Stati Uniti ma naturalizzato georgiano, che nel corso dell’ultima sfida tra Napoli Gevi Basket e Dinamo Sassari (vinta a sorpresa dalla compagine partenopea, per 90-111; ndr) si è reso protagonista di una vittoria davvero inattesa. Pullen ha infatti raggiunto quota 17 punti, rivelandosi cruciale per il clamoroso successo della Napoli Gevi Basket.

Un impatto niente male con la società partenopea, che in estate ha portato avanti una forte campagna acquisti volta al rinforzo della rosa. Tra i nuovi punti cardine, c’è sicuramente anche Pullen: il nuovo georgiano che si sta prendendo il cuore dei napoletani, già folgorati dal talento e dalla forza di un campione, anche se nel calcio, come quello di Khvicha Kvaratskhelia.