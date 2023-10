Supercoppa Italiana, richiesta dall’Arabia: cambia tutto per il Napoli

Il Napoli campione d’Italia, dovrà partecipare alla supercoppa italiana nel prossimo mese di Gennaio, ma arriva una richiesta dall’Arabia dell’ultim’ora.

Il Napoli, vincitore del campionato dello scorso anno, ha di diritto il pass alla prossima supercoppa italiana di Gennaio. Insieme ad Inter, Fiorentina e Lazio compone le 4 squadre che si giocheranno l’ambito trofeo, in Arabia Saudita nella sua nuova modalità con semifinale e finale tra vincitrice dello scudetto, vincitrice della Coppa Italia e seconda classificata in Serie A e finalista perdente della coppa nazionale.

Gli azzurri, sfideranno nella prima semifinale la perdente della coppa Italia che è stata la Fiorentina. L’altro match che decreterà l’altra finalista, sarà tra Lazio e Inter, nerazzurri che sono i detentori del trofeo avendolo vinto quest’anno contro il Milan per 3-0. I partenopei, nella prima sfida partiranno sicuramente con i favori del pronostico contro la viola.

Le partite si giocheranno dal 4 gennaio all’8, però è dell’ultim’ora una richiesta dall’Arabia.

Le autorità sportive Arabe chiedono il rinvio della supercoppa

La supercopa italiana, rischia lo slittamento dopo le ultime richieste dalle autorità sportive arabe, che hanno inviato la richiesta alla lega italiana di voler spostare le partite del trofeo.

I match in Arabia della super coppa, saranno in concomitanza con l’inizio della Coppa d’Africa, non una bella notizia per il Napoli, che quindi rischia di perdere Anguissa e l’attaccante Victor Osimhen essendo uno camerunense e l’altro nigeriano, sicuri della convocazione dalla loro nazionale. Con pronti a sostituirli nella competizioni i vari Simeone, Cajuste e Raspadori.

Le nuove date della supercoppa italiana, saranno comunicate dalla lega calcio, come riportato da Gianluca Di Marzio, per il 9 ottobre nella prossima assemblea convocata per l’occasione.

Il possibile spostamento è confermato dal comunicato della lega:

La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre.

Napoli quindi in attesa di novità per lo slittamento delle partite, visto come detto, della concomitanza della coppa d’Africa.

I match della supercoppa, nelle vecchie date, avrebbero spostato il match di Serie A tra Torino e Napoli che era previsto allo stadio Grande Torino. L’ultima decisione quindi, ci sarà martedì 9 ottobre, lì si saprà quando, la supercoppa sarà giocata in terra araba tra le 4 italiane in gioco.