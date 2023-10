Fuorigrotta in tilt, sta succedendo all’esterno del Maradona prima di Napoli-Real Madrid

Tutto pronto a Fuorigrotta per il match di Champions tra Napoli e Real. Fuori lo stadio i tifosi già sono in fila e pronti ad entrare per godersi lo spettacolo.

Manca pochissimo al match di cartello della seconda giornata di Champions League tra Napoli e Real Madrid. La partita si giocherà in uno stadio Diego Armando Maradona pieno in ogni ordine di posto. L’atmosfera è calda già dalle prime ore del pomeriggio in quel di Fuorigrotta, con le migliaia di tifosi azzurri accorsi all’impianto per vivere sin da subito questa serata importantissima per il Napoli.

Fuorigrotta, traffico in tilt, code lunghissime in tangenziale

Lo stadio Diego Armando Maradona va via via riempiendosi, all’esterno però è caos per le macchine che arrivano. La tangenziale, risulta bloccata da tempo all’imbocco dell’uscita per Fuorigrotta, le migliaia di tifosi che stanno arrivando hanno intasato il raccordo che porta al Maradona.

Tantissimi sono i sostenitori del Napoli ancora bloccati nelle proprie auto diretti allo stadio. Fortunatamente, in poco tempo dovrebbe risolversi tutto, visto anche il copioso numero di tifosi già entrati all’interno della struttura.

L’entusiasmo è alle stelle quindi tra i tifosi del Napoli per l’attesissimo match di questa sera. I biglietti per la partita col Real sono stati polverizzati in pochissimo tempo e saranno quindi in 55 mila a sostenere la squadra di Rudi Garcia ad un risultato inaspettato che indirizzerebbe, già alla seconda giornata, la qualificazione agli ottavi di Champions.

Oltre le file chilometriche in Tangenziale, anche ai tornelli la situazione non era molto diversa. Tantissimi i tifosi che hanno preso posto fuori i cancelli prestissimo per occupare i propri posti quanto prima, per poter vivere tutto il prepartita all’interno dello stadio Diego Armando Maradona anche con tre ore di anticipo.

I tifosi, si aspettano una grande prestazione dai propri beniamini. Il Napoli, nei gironi è sempre stato un’ammazza grandi negli ultimi anni tra le mura amiche. I supporters azzurri non dimenticano le ultime sfide con il Liverpool, Borussia Dortmund, Psg, Bayern Monaco tutte dove il Napoli ha fatto una buonissima figura strappando anche vittorie incredibili e indimenticabili.