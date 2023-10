Champions League, ottima notizia per il Napoli: cos’è successo tra Union Berlino e Braga

Terminato l’altro match del gruppo C tra le avversarie del Napoli in Champions League, la partita giocata in Germania tra Union Berlino e Sporting Braga.

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’attesissimo match tra Napoli e Real Madrid di Champions League, valevole per la seconda giornata della competizione.

Nell’anticipo del pomeriggio europeo, invece, si è giocato il match tra le altre due compagini che fano parte del girone degli azzurri, Union Berlino e Sporting Braga. La partita, giocata allo Olympiastadion di Berlino, ha regalato tantissime emozioni.

Vince il Braga all’ultimo secondo

Lo scontro tra le ultime due squadre del gruppo C di Champions termina 3-2 per gli i portoghesi del Braga che battono l’Union sul finale di match.

Dopo un divertentissimo primo tempo dominato dalla squadra di casa l’Union Berlino, terminato per 2-1 con la doppietta di Becker per i Tedeschi e Niakaté per i portoghesi, la seconda frazione non è stata da meno. Parte subito con il pareggio degli ospiti che con Bruma, già a segno contro il Napoli, riporta il match in parità. Nulla più per il resto del match fino all’ultimo istante dove il Braga sfrutta l’ultima occasione per passare in vantaggio e agguanta la vittoria per 3-2 in casa dei tedeschi.

La vittoria del Braga con l’Union Berlino, è un ottima notizia per il Napoli, che ha gli scontri diretti già in vantaggio con i portoghesi vista la vittoria per 2-1 della prima giornata di Champions League.