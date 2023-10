Bellissimo gesto in Napoli-Real Madrid, tifosi da brividi al Maradona

Terminata Napoli – Real Madrid, gli spagnoli vincono 3-2 al Maradona, ma i tifosi sono i protagonisti alla fine del match spettacolare di Champions.

Una partita bellissima quella giocata tra Napoli e Real Madrid in questa seconda giornata di Champions League. Gli spagnoli, hanno vinto per 3-2 in casa dei partenopei, ma è un risultato bugiardo vista la grandissima prestazione degli azzurri e la vittoria del Real che è arrivata per un autogol sfortunato dell’estremo difensore napoletano Meret.

Il Napoli ha risposto benissimo al Real Madrid dei galattici, non possono che essere soddisfatti i giocatori per la prestazione che hanno messo in campo. Anche i tifosi hanno apprezzato e infatti hanno accompagnato i propri beniamini con un gesto bellissimo a fine partita.

Il Maradona tutto in piedi ad applaudire il Napoli, da brividi la scena a fine partita dei tifosi

Nonostante la sconfitta per 3-2 contro i fenomeni del Real Madrid, i tifosi del Napoli hanno accolto l’uscita dei giocatori partenopei dopo il match con applausi scroscianti, convinti della grandissima prestazione che hanno messo in campo i ragazzi di Garcia. Una partita giocata alla pari dei campioni blancos da parte di tutto l’11 partenopeo. Sono riusciti a mettere sotto pressione giocatori del livello di Bellingham, Vinicius, Kroos. Campioni di livello mondiale che hanno vinto tantissimo e messi alle strette dai giocatori partenopei.

Lo stadio lo ha capito, lo ha notato e ha giustamente applaudito a scena aperta tutta la squadra.

Il match di Champions appena terminato, ha dato un segnale forte alla squadra azzurra, il Napoli può competere in questa competizione e può essere un grande slancio anche per il campionato, che dopo le due vittorie consecutive di Udinese e Lecce è stato riaperto con il primo posto a soli 4 punti.

La sconfitta non deve far demordere ne tifosi ne giocatori, perché giocarsela alla pari con campioni di questo calibro è un segnale forte, non solo al Real Madrid, che il Napoli rincontrerà al ritorno al Santiago Bernabeu, ma a tutte le squadre della competizione europea.

Tutte ora sanno del grande valore della rosa azzurra e dovranno temere i ragazzi guidati da mister Garcia, che ha preparato molto bene il match di Champions..

I tifosi azzurri, non possono che essere soddisfatti e continuare a sperare in questo grande Napoli, che ha tutte le carte in regola per fare bene in Champions League e contestualmente in Seria A, potendo andare avanti in entrambe le competizioni.