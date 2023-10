Angelina Mango cita Napoli nel suo nuovo singolo: omaggio meraviglioso alla città

Nuovo singolo in arrivo per l’artista Angelina Mango, che nel corso dell’ultima puntata del talent show Amici ha presentato la sua canzone che uscirà tra pochi giorni. Il brano è un omaggio meraviglioso alla città di Napoli, a cui è molto affezionata.

Tra gli artisti più ben voluti dal pubblico in questi ultimi mesi del panorama musicale italiano, c’è sicuramente Angelina Mango. La figlia d’arte (suo padre, per l’appunto, è il compianto Pino Mango, mentre sua madre è Laura Valente, ex dei Maria Bazar, ndr) è stata protagonista in estate con la sua “Ci pensiamo domani”, tra i brani più intonati negli scorsi mesi e che ha scalate le classifiche. Un inizio di carriera niente male per la cantante lucana, che ha sfruttato nel migliore dei modi la vetrina offerta dal talent show Amici di Maria De Filippi. Pur non avendo vinto l’edizione scorsa, Angelina è arrivata in finale (vincendo nella categoria Canto) e ha già portato a casa diversi riconoscimento (come il Premio Lunezia, per il valore musical-letterario del suo successo “Ci pensiamo domani”).

Ma nelle prossime ore, Angelina è pronta a pubblicare il suo nuovo singolo “Che t’o dico a fa”, presentato nell’ultima puntata domenicale dello show condotto da Maria De Filippi e che nasconde diversi omaggi alla città di Napoli, così come si può evincere dal titolo stesso.

Angelina Mango omaggia Napoli: il suo brano fa impazzire tutti

Dopo il grande successo di questa estate, “Ci pensiamo domani”, Angelina Mango è pronta a far parlare di sé con il suo nuovo singolo, “Che t’o dico a fà”, che sarà disponibile dal prossimo 6 ottobre, dalla mezzanotte.

Il brano, presentato in anteprima al programma Amici di Maria De Filippi, talent che l’ha lanciata in termini di notorietà e successo, è anche un chiaro omaggio alla città di Napoli. Oltre al titolo, che è il leitmotiv del ritornello della canzone, sono presenti anche alcuni riferimenti dedicati a Napoli (“E se poi scappo via così, nei vicoli di Spaccanapoli, ci rimarrei per sempre, ti giuro sempre”). La canzone si preannuncia come un successo e dimostra come l’artista lucana sia fortemente legata alla città di Napoli e al suo dialetto. Basti pensare che nel suo ultimo album è presente una cover del brano di Liberato, Nove Maggio, oltre che ad aver cantato diverse volte in dialetto napoletano nel corso della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, in cui lei è riuscita a primeggiare nella categoria canto.