“Il consiglio dei saggi del Napoli”, svelati i calciatori consultati da Garcia

Garcia si affida a pochi eletti nello spogliatoio, svelati i nomi dei calciatori con il quale si è confrontato.

Il Napoli si prepara ad affrontare nella sfida di cartello del girone C della Champions League, con il Real Madrid. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con una vittoria, avvenuta nella prima giornata della competizione europea. Per gli azzurri in Portogallo contro il Braga, per gli spagnoli in casa contro l’Union Berlino.

I partenopei, arrivano alla sfida dopo aver superato un brutto periodo di condizione, gioco e coesione tra squadra e allenatore, interrotto con il doppio poker rifilato ad Udinese e Lecce. Il tecnico partenopeo Rudi Garcia, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che il rapporto con la squadra è saldo ed ha istituito anche un consiglio dei saggi.

Garcia e il consiglio dei saggi, i nomi dei sei calciatori leader al Napoli

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di domani contro le merengues, del suo rapporto con la squadra e di come abbia istituito un consiglio dei saggi, dove ci sono i leader del gruppo:

Parlo sempre con i mie giocatori individualmente, collettivamente ho creato anche un consiglio dei saggi composto dai leader, come ho fatto in tutti i club dove sono passato. Parlo con loro dei ritiri da fare, tipi di allenamento da seguire, come preparare una partita.

Il consiglio dei saggi, citato da Garcia, ed istituito anche nello spogliatoio azzurro, per Massimo Ugolini – come rivelato a Sky Sport 24 – è composto da ovviamente il capitano Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Zielisnki, Politano e molto probabilmente Meret, per anzianità ed esperienza, sono questi queli che fanno parte del consiglio dei saggi del tecnico francese. Sono fuori dal gruppo – apparentemente – Osimhen e Kvaratskhelia, un po’ per l’età e anche un po’ per il carattere. Soprattutto il primo che deve essere seguito e indirizzato essendo molto impulsivo.