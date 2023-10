Gli chiedono di De Laurentiis: la risposta di Ancelotti spiazza tutti

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Real Madrid (nonché ex Napoli, ndr) Carlo Ancelotti ha avuto modo di parlare anche del presidente Aurelio De Laurentiis e del rapporto che ha con il suo ex numero uno: non manca la stoccata.

Grande attesa in città per la prestigiosa sfida di Champions League contro il Real Madrid, per un Napoli che intende viversi una bellissima serata di calcio, magari con un risultato positivo. Uscire con un risultato benevolo dalla bolgia del Diego Armando Maradona sarebbe importante per la squadra di Rudi Garcia, in ottica classifica del girone, ma è chiaro che l’avversario è imponente e tra i più fastidiosi per una competizione del genere.

Questa, inoltre, è anche l’occasione per gustarsi il ritorno a Napoli dell’ex tecnico Carlo Ancelotti, per la prima volta allo stadio di Fuorigrotta dopo l’esonero del club partenopeo. Altro fattore che si aggiunge a un match suggestivo per i partenopei, chiamati a una grande notte per regalarsi un’altra serata magica da ricordare.

Durante la conferenza stampa che si è chiusa da pochi minuti, lo stesso Ancelotti è stato interrogato circa il suo attuale rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis: la risposta lascia sorpresi i tifosi.

Ancelotti parla di De Laurentiis, avete sentito?

Carlo Ancelotti è il grande ex della serata di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo (una stagione e mezzo in azzurro, ndr) torna per la prima volta da avversario al Diego Armando Maradona dopo il suo addio ai partenopei. Una partita che, guardando alla più stretta attualità, è importante per entrambe le compagini, anche per dare un segnale importante all’intero girone.

Quale migliore occasione per capire quali sono i rapporti tra lui e il suo ex presidente Aurelio De Laurentiis. Carlo Ancelotti non si è risparmiato a tal riguardo, lanciando anche una sorta di stoccata nei confronti del numero uno azzurro. “Penso sia stata un’ottima scelta per il Napoli e per me quell’esonero: dopo due anni sono andato nel miglior club del mondo”, ha dichiarato il tecnico a tal riguardo. In molti, hanno letto queste dichiarazioni come una chiara stoccata nei confronti di De Laurentiis. Ma lo stesso allenatore, però, ha tenuto a precisare che i rapporti attualmente sono buoni e che non ci sono problemi: “Ho rapporto positivo con tutti. Se tra l’allenatore e il club non c’è fiducia, bisogna separarsi”, ha aggiunto a proposito il tecnico del Real Madrid.