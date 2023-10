Elodie fa impazzire i napoletani: il dettaglio fa perdere la testa

La cantante Elodie appare sui social con un omaggio meraviglioso alla città di Napoli: il dettaglio mostrato in una delle sue ultime storie fa letteralmente perdere la testa.

Tra gli artisti più amati del panorama musicale italiano c’è sicuramente Elodie. Seppur l’artista romana sia dichiaratamente di fede romanista, lei non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e per i napoletani. I suoi concerti nella città partenopea fanno registrare sempre tante presenze e il legame tra Elodie e i napoletani sembra essere sempre più forte col passare del tempo. Ammirazione condivisa dallo stesso patron Aurelio De Laurentiis: il produttore cinematografico in una sua intervista ha dichiarato che Elodie rappresenta la nuova frontiera del concetto di ‘Diva’. Artista capace di lasciare il segno con la sua musica, la cantante ha fatto il suo debutto anche nel mondo del cinema nel film “Ti mangio il cuore”, performance che le è valso il Ciak D’Oro come rivelazione dell’anno nel 2022 e il David di Donatello nel 2023 per la migliore canzone originale. Motivo per cui è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis a lanciarla con un appellativo niente male.

Ma, come detto, Elodie è amata tanto dai napoletani e il dettaglio apparso in una delle sue ultime storie sul profilo ufficiale Instagram non è passato inosservato: scopriamo insieme di cosa si tratta e qual è il dettaglio che ha mandato su di giri tutta la città.

“J’adore Napoli”: Elodie fa perdere la testa ai napoletani

Elodie, artista che ha raggiunto ormai una maturità incredibile, è molto attiva sui social, con gli scatti che fanno perdere completamente la testa ai suoi followers, folgorati da cotanta bellezza. In particolare, in una storia apparsa di recente sul suo profilo Instagram appare un dettaglio che ha conquistato il cuore dei napoletani.

Nel video, la cantante mostra la sua bellezza al naturale: il suo sguardo è magnetico, ma ancor di più la grafica stampata sulla felpa indossata. Su quest’ultima appare un “J’Adore Napoli”, mostrando ancora una volta quella che è la sua passione per la città partenopea. Un dettaglio che non è sfuggito proprio a nessuno e che ha fatto scatenare i suoi followers. I suoi fan di Napoli, rimasti praticamente senza parole dopo questo dettaglio incredibile, non vedono l’ora che abbia inizio il tour dell’artista romana, che farà tappa anche in città. Intanto, a suo modo, Elodie inizia già a far infiammare i napoletani in attesa di poterli incontrare nuovamente dal vivo sul palco